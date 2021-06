Hunde scheuchen Rinder auf

Plötzlich waren sie einfach da: zwei Hunde, ein Husky und ein Irish Setter, mit einer Portion Neugier und ebensolchem Bewegungsdrang ausgestattet. Die Rinder am Hof Brockmann-Könemann waren von dem Besuch wenig begeistert und gerieten in Aufruhr. Denn die fremden Hunde flitzten über „ihre“ Wiese und scheuchten das Vieh ordentlich auf. Die eigentlich in sich ruhenden Rinder bekamen es mit der Angst zu tun und versuchten, zu entkommen. Beim Davonrennen beschädigten sie einen Zaun. Andrea Alfer wurde aufmerksam und eilte nach draußen. Nur kurz ließen sich die Hunde anlocken, die Landwirtin nutze das, um zwei kurze Handyvideos zu machen. Ein Halsband mit Marke trugen die Hunde nicht.

Die Vierbeiner setzten ihr Spiel fort und jagten in einer benachbarten Wiese Hasen hinterher. Rund eine dreiviertel Stunde hielten sie sich am Hof auf. Dann rannten sie Richtung Wald wieder davon, vor dort waren sie auch gekommen. Den Husky kannte Andrea Alfer, Lebensgefährtin von Bio-Bauer Hubertus Brockmann-Könemann, schon. Er war vor rund drei Wochen schon mal da. Am Montag hatte er Verstärkung dabei. Die Polizei habe erklärt, nichts machen zu können, solange die Hunde nicht identifiziert seien.

Das Problem ist weniger der zerstörte Zaun, der war rasch geflickt. Schwerer wiegt, dass die Rinder aufgescheucht wurden. „Hunde haben nunmal einen Jagdtrieb“, sagt Brockmann-Könemann. „Wenn das wieder und wieder passiert, kann man die Kühe nicht mehr auf die Weide stellen“, ergänzt Andrea Alfer. Die verschreckten Tiere würden sich an derlei Vorfälle erinnern und beim nächsten Mal wohl noch panischer werden. „Wenn die Hunde angeschossen kommen fangen die Kühe das Laufen an“, sagt die Landwirtin. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn die Tiere den Zaun durchbrechen und auf die nahen Bahngleise laufen würden. „Wahrscheinlich ist dem Eigentümer das gar nicht bewusst“, sagt Brockmann-Könemann.

Die Suche nach den Hundehaltern verlief bislang ergebnislos. Aus der Herberner Nachbarschaft stammen sie nicht, soviel ist klar. In der Bauerschaft kennt man sich. Wenn die Hunde von einem Nachbarhof kämen, wüsste man das.

Weil die Vierbeiner offensichtlich gepflegt sind, ist auch ausgeschlossen, dass es Wildhunde sind. Die Richtung, in die sie verschwanden, deutet darauf hin, dass sie einem Halter (oder mehreren) aus Reckenfeld gehören. Die Grundschule und die benachbarte Siedlung ist gerade mal einen Kilometer Luftlinie vom Hof am Wittlerdamm entfernt. Eine Distanz, die die offensichtlich fitten Hunde problemlos in wenigen Minuten überbrücken könnten.

An die Halter appellieren die Landwirte, sich auf ihre Verantwortung zu besinnen. Hunde frei laufen lassen – ein bisschen sei das verständlich, aber eben auch gefährlich (und nicht erlaubt). „Ich unterstelle keinem, dass er das absichtlich macht, um unsere Rinder aufzuscheuchen“, sagt Brockmann-Könemann. Aber wer seine Hunde einfach laufen lasse, müsse sich „im Klaren sein, was das auslösen kann.“ Und dass die Hunde ohne Halsband unterwegs sind, macht das Landwirtspaar schon stutzig.

Als zertifizierter Bio-Hof sei die Weidehaltung – längst kein alltäglicher Anblick mehr – zwingend vorgeschrieben. Doch leider gebe es immer wieder Probleme. Hunde zum Beispiel, wie am Montag – und die Hundehaltung nimmt zu. Es kommt aber auch vor, dass Gatter einfach geöffnet würden, wohl aus „Spaß“. Einflüsse, die die Weidehaltung aufwendig machen. „Und auf der anderen Seite gibt es die Erwartungshaltung, dass die Kühe auf der Weide sind“, sagt der Landwirt. Warum das immer seltener geschehe und Kühe zunehmend im Stall gehalten würden, machten sich die meisten Verbraucher nicht bewusst. Viele haben Werbebilder von glücklichen Kühen im Kopf. Der Kontakt zur Landwirtschaft, auch im ländlichen Münsterland, sei aber leider längst nicht mehr so intensiv wie früher, sagt Brockmann-Könemann.