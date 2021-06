Nach Sprühaktion mit Helikopter: Biologisches Insektizid in der Kritik

„Ich habe ja Verständnis dafür, dass der Eichenprozessionsspinner bekämpft werden muss. Aber nicht auf diese Weise.“ Brunhild Feßner steht kopfschüttelnd in ihrem großen Garten. Ringsum: Eichen, Kiefern, eine Kastanie, eine Buchenhecke und jede Menge Sträucher. Eine grüne Oase in einem Westladbergener Waldgebiet, in dem ihr Holzhaus einst nur unter Einhaltung strenger Bauvorschriften und Umweltauflagen errichtet werden durfte.

Seit dem 12. Mai – es war der Tag vor Christi Himmelfahrt – ist dieses Paradies, so empfindet sie es, massiv gestört. An dem Mittwochnachmittag ließ das Geräusch eines Hubschraubers die Saerbeckerin aufschrecken. „Der flog dicht über mein Grundstück und mein Haus hinweg“, erinnert sie sich. „Das war erst einmal ein Schock.“ Erst später und auf Nachfrage habe sie erfahren, dass Mitarbeiter einer von der Gemeinde beauftragten Fachfirma von dem Helikopter aus Eichen mit einem biologischen Insektizid besprüht hatten.

Foray ES wird zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingesetzt

Das Produkt – es handelt sich um Foray ES – wurde zur Bekämpfung der Raupen des Eichenprozessionsspinners eingesetzt, deren Brennhaare beim Menschen allergische Reaktionen wie Haut- und Augenreizungen sowie Atemnot hervorrufen können. Für Brunhild Feßner ist das Biozid eine „Keule“, die nicht nur die EPS- Raupen tötet, sondern auch andere harmlose Insekten.

Dass diese Gefahr besteht, räumt auch Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg ein. Den Vorwurf, das Mittel, das in Saerbeck erstmals im vergangenen Jahr vom Boden aus eingesetzt wurde, sei eine „Keule“, weist er jedoch zurück. Laut Umweltbundesamt wirke es vielmehr sehr gezielt auf den Eichenprozessionsspinner.

Der Einsatz aus der Luft, argumentiert Lehberg, sei aller Voraussicht nach kostengünstiger und zugleich effektiver. Das habe die beauftragte Fachfirma der Gemeinde in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte die Firma eine Rechnung über knapp 42 000 Euro ausgestellt. Hinzu kamen 400 Arbeitsstunden, geleistet von Mitarbeitern des Bauhofes und des Ordnungsamtes.

Lehberg betont, dass es sich bei Foray ES um ein zur Bekämpfung des EPS zugelassenes Mittel handelt. Die Verwendung war vom Rat der Gemeinde am 25. März ohne Gegenstimmen abgesegnet worden. Im Ortskern und an stark frequentierten Bereichen im Außenbereich sollten demnach rund 1000 Bäume behandelt werden.

Begleitschäden für die Umwelt

In der Verwaltungsvorlage steht nichts darüber, wie das Biozid ausgebracht werden soll – per Helikopter und/oder Hebebühne. Das, betont Lehberg, sei auch nicht notwendig. Es reiche die Zustimmung zu dem Vorhaben, über die konkrete Ausführung könne dann die Verwaltung eigenständig entscheiden.

Bei Ralf Bilke, Agrarreferent beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) NRW, stößt der Sprüheinsatz aus der Luft derweil auf heftige Kritik. „Damit schießt man weit über das Ziel hinaus“, meint der Experte. Zu groß seien die Begleitschäden für die Umwelt. Das Biozid, erläutert Bilke, „wirkt auf alle Schmetterlingsraupen – und nicht allein auf die des Eichenprozessionsspinners.“

Vor dem Hintergrund eines ohnehin „enormen Artenschwundes bei Insekten“ sei ein solches Verfahren deshalb nicht vertretbar. Es wirke sich im Übrigen auch auf andere Tierarten aus, die auf Insekten als Nahrungsquelle angewiesen sind. Hierzu gehörten etwa verschiedene Vogel- und Fledermausarten.

Der Agrarreferent plädiert deshalb dafür, den Einsatz solcher Mittel auf „wirklich begründete Ausnahmefälle“ zu begrenzen. Dazu gehörten etwa befallene Eichen in der Nähe von Spielplätzen und Kindergärten oder an anderen sehr stark von Menschen frequentierten Orten. Bilke: „Es muss das jeweils mildeste Mittel gewählt werden.“

„Vollkommen unverhältnismäßig“

Eine Besprühung vom Helikopter aus hält er überdies für „vollkommen unverhältnismäßig“. Allein wegen der Entfernung zum Baum sei das Verfahren zu unpräzise, Faktoren wie die Winddrift sorgten zusätzlich dafür, dass das Insektizid nicht zielgenau ausgebracht werden könne. So gelange es fast unvermeidlich nicht nur auf die befallenen Eichen, sondern auch auf angrenzende Flächen, die eigentlich nicht behandelt werden sollten.

Lehberg geht demgegenüber davon aus, dass zur Behandlung der befallenen Eichen durch den Helikopter-Einsatz insgesamt weniger Liter von dem Mittel versprüht werden müssen als beim herkömmlichen Verfahren. Hohe Bäume seien außerdem besser aus der Luft erreichbar.

Eine fehlende Präzision, wie von Bilke bemängelt, sieht der Saerbecker Verwaltungschef nicht. Im Gegenteil: Bei einer Sprühhöhe von fünf bis zehn Metern über der Baumkrone sei die Treffsicherheit hoch.

Das sagt das Umweltbundesamt Das Umweltbundesamt stellt in einem Leitfaden fest, dass biologische Insektizide zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners nicht eingesetzt werden sollten, wenn der Befall schwach ist oder die Bereiche kaum frequentiert werden. In Wäldern sollten stattdessen Warnschilder aufgestellt oder Gebiete abgesperrt werden. Sind nur einzelne Bäume betroffen, sollten die Raupen oder Nester durch Fachleute abgesaugt werden. In dem Leitfaden wird ferner darauf hingewiesen, dass biologische Bekämpfungsmittel nicht nur schädliche Insekten töten, sondern auch

andere, zum Teil geschützte Tierarten schädigen. Deshalb sei es wichtig, ihren Einsatz auf ein Mindestmaß zu beschränken. In Wald- oder Naturschutzgebieten ist ein Einsatz von biologischen Bekämpfungsmitteln nach Ansicht des Amtes „nicht angemessen“. Wenn eine Behandlung mit Bioziden alternativlos ist, sollte sie nur mit Gerätschaften erfolgen, die eine zielgenaue Aufbringung des Mittels ermöglichen und damit möglichst wenig Abdrift erzeugen. Ein Versprühen von Bioziden wie Foray ES aus der Luft ist zwar zulässig, allerdings, so stellt das Umweltbundesamt fest, sollten dabei größtmögliche Abstände zu Naturschutzgebieten und Gewässern eingehalten werden. ...

Die Gemeinde hatte die Fachfirma mit der Behandlung von insgesamt 1000 Eichen auf öffentlichen Flächen beauftragt. Sie waren größtenteils bereits in der Vergangenheit wegen eines Befalls registriert worden. Einige Standorte waren aber auch von Bürgern gemeldet worden.

Die Flugroute der Spezialfirma führte an dem Mittwoch unter anderem über den Südhoek, den Dettenweg, die Westladbergener Straße sowie über die Bürgerscheune und das Bürgerhaus. Weitere Ziele waren Spielplätze in Westladbergen und Sinningen und der Bolzplatz Fuhrmannsweg.

Die Anlieger seien zuvor über den Einsatz aus der Luft informiert werden, betont Lehberg. Wenn dabei jemand keine Nachricht erhalten habe, dann bedauere er das sehr. Einige Stellen seien auch zuvor abgesperrt worden.

Die Eichen im vorderen Bereich der Westladbergener Straße wurden laut Lehberg besprüht, weil der Abschnitt Teil der Marathon-Strecke des Saerbecker Triathlons ist. Die Gesundheit der Streckenposten und die der Läufer müsse geschützt werden, argumentiert der Bürgermeister.

Bilke hat dazu eine dezidiert andere Meinung: „Vielleicht sollte darüber nachgedacht werden, ob eine Streckenführung durch ein Waldgebiet da noch die richtige ist.“