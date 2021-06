Streit um den Acker-Preis

Die Sache zieht sich seit acht Jahren hin. Aber jetzt wird es aktuell. Die Autobahn zwischen Münster und Lengerich soll dreispurig ausgebaut werden. Betroffen davon sind auch die Grevener Landwirte Ewald Horstmann und Franz-Josef Gerling. Beide beklagen das Gleiche: 7,50 Euro pro Quadratmeter landwirtschaftlicher Fläche sollen sie erhalten. Gerling: „Dafür bekommen wir in Greven in keinem Fall entsprechende Ersatzflächen.“

Dafür müsse er mindestens 11 Euro von der DEGES erhalten, sagt Gerling. Die „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“ ist für die Verbreiterung des Streckenabschnitts zuständig. Einem juristischen Beistand der Gesellschaft hatte Gerling bei einer Verhandlungsrunde im Landwirtschaftlichen Zentrum in Saerbeck bereits einen von ihm unterschriebenen Kaufvertrag vorgelegt. Allerdings mit seinem Wunschpreis. Der wurde nicht akzeptiert.

Es zählen die Kaufverträge

Das Angebot der DEGES richtet sich nach dem Wert, der vom Gutachterausschuss des Kreises Steinfurt jedes Jahr neu ermittelt wird. „Und zwar nach dem im Jahr zuvor abgeschlossenen Kaufverträgen“, sagt Christian Dierkes, der Leiter der Geschäftsstelle des Ausschusses, „wenn die Käufer sagen, das war der Preis, dann ergibt sich daraus der Bodenrichtwert.“

Dass sich in den vergangenen zehn Jahren die Preise für landwirtschaftliche Flächen verdoppelt haben, führt Dierkes auf „verschiedenen Verordnungen“ zurück. Landwirte mussten Flächen nachweisen, um zum Beispiel Ställe bauen zu können. Das hat die Preise explodieren lassen.

In acht Jahren Planungen hat sich bei den Autobahnplanungen so einiges geändert. „Ganz im Anfang“, sagt Bauer Ewald Horstmann, „wurde bei mir von eineinhalb Hektar gesprochen.“ Also 15 000 Quadratmetern. Derzeit geht es nur noch um Flächen zwischen 1500 und 200 Quadratmetern. Bei Franz-Josef Gerling, der auf beiden Seiten der Autobahn sowie rechts und links der Schützenstraße Land besitzt, geht es um 4000 Quadratmeter. Drei Euro mehr für den Meter, das macht für ihn „schon einen Kleinwagen“ aus.

Flächenerhalt

Den Landwirten geht es allerdings nicht ums Geld. „Erstens muss man die Einnahmen versteuern“, sagt Gerling, „außerdem sind bei einigen bei solchen Veräußerungen auch noch Geschwister zu beteiligen.“ Ihm kommt es dagegen darauf an, seine Hoffläche von 45 Hektar zu erhalten: „Für die nächste Generation.“

Die Preise der Bodenrichtwertkarte halten die Landwirte für rein fiktiv. Möglich, dass der ein oder ander gerade soviel fürs Finanzamt angebe, aber unter der Hand Gelder flössen, sagen sie.

Lesen könne man im Landwirtschaftlichen Wochenblatt ganz andere Zahlen, sagt Ewald Horstmann: „Neulich schrieb ein Bauer, dass man Angebote unter 15 Euro gar nicht erst einreichen soll.“

Von der DEGES aus Berlin war gestern keine Stellungnahme zu bekommen. Wegen des Feiertags, erklärt eine Pressestelle, seien die Sachbearbeiter nicht zu erreichen. Eine Antwort auf die Anfrage dieser Zeitung wurde für Freitag versprochen.