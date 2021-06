Poker um Marktstraßen-Gebühren

160 – 30 – nur nicht passen. Ob das nun eine neue Form des Pokerns ist, sei dahin gestellt. Aber, die Komödie rund um Poller, Gebühren für die Anlieger und drohende Gerichtsklagen in der Marktstraße, hat den Unterhaltungswert eines munteren Kartenspiels.

Letzte Volte: Die Stadt hat ihre Gebührenbescheide über 160 Euro jährlich pro Pkw der Anwohner in der Fußgängerzone zurückgezogen. Stattdessen sollen sie „nur“ 30 Euro zahlen. Für Anliegerin Brigitte Rinn ist das noch zu viel.

Versenkbare Poller

Zur Erinnerung. Als die neuen versenkbaren Poller vor den Toren der Fußgängerzone in Betrieb gingen, war der Straßenverkehrsbehörde im Rathaus eingefallen, dass es die Möglichkeit gab, Anliegern Gebühren für die Nutzung de Fußgängerzone abzuknöpfen. Also erhielten die Betroffenen Bescheide über 160 Euro pro Wagen pro Jahr. Rinns haben zwei Pkw, also hätten sie 320 Euro zahlen sollen.

Doch Brigitte Rinn, in ihrem ersten Leben 30 Jahre in einer Verwaltung tätig, zuletzt als Leiterin eines Amtes für Soziale Hilfen, sah es nicht ein. Erst legte sie Widerspruch ein. Dann alarmierte sie die Medien und schaffte es ins bundesweite Fernsehen. Und als sich von Seiten der Stadt kein Einsehen zeigte, ging sie mit einer Klage vor der münsterische Verwaltungsgericht. Drei Kläger von der Marktstraße sind mit im Boot.

Rinn hat sich auch in anderen Städten erkundigt. Ihr Fazit: In Münster, Rheine, Emsdetten, Ibbenbüren zahlen Anlieger nichts. Zumindest kontrastiert dies zu der Auskunft, die Grevens Straßenplaner André Kintrup auf eine Anfrage der Fraktion „Unser Greven“ gab. Danach habe man sich an den Gebührensätzen dieser Städte orientiert.

Bescheid einkassiert

Mittlerweile allerdings hat die Verwaltung ihre einstigen Bescheide über 160 Euro selbst wieder einkassiert. Und das mit einer „ausdrücklichen Entschuldigung“ für den fehlerhaften ersten Bescheid, wie Wolfgang Jung, der städtische Pressesprecher mitteilt.

Jüngst war nämlich dem Betriebsausschuss ein neues Gebührenmodell vorgeschlagen, das zwischen Anwohnern und gewerblicher Nutzung in der Fußgängerzone unterschied. „Die Anwohner zahlen demnach für eine Ausnahmegenehmigung eine jährliche Gebühr von 30 Euro, für eine gewerbliche Nutzung beträgt die Gebühr 160 Euro“, heißt es in der Vorlage. Die Verwaltung ruderte zurück: Versehentlich seien für sämtliche Ausnahmegenehmigungen, die das Befahren der Fußgängerzone betreffen, eine einheitliche Jahresgebühr in Höhe von 160 Euro in Rechnung gestellt worden. Dieser Fehler sei mit einem Schreiben vom 20. Mai 2021 an die Anwohner und Anwohnerinnen der Fußgängerzone korrigiert worden. Ein Friedensangebot, könnte man meinen.

Wundersame Lehre

Vor allem wohl eins, das die Klage der Bürger obsolet machen könnte, die sich ja gegen die Gebühr von 160 Euro wehren. Für Brigitte Rinn aber ist die Sache noch nicht ausgestanden: „Wir zahlen es nicht.“

Zwischen der Frau aus Süddeutschland und dem westfälischen André Kintrup scheint die Verhandlungsatmosphäre jedenfalls ungut zu sein. „Ich hatte eine Stunde der wundersamen Lehre im Verwaltungsrecht“, fasst sie ein Gespräch in der Verwaltung zusammen. Ihr sei empfohlen worden, doch nach Paragraf 24 der Gemeindeordnung ein Bürgerbegehren zu starten.

Hilfe von der Politik erfährt sie wenig. Denn die hat mit großer Mehrheit die Poller-Politik in der Fußgängerzone mitgetragen, mit allen Konsequenzen. Lediglich Ulrich Stratmann von „unser Greven“ löcherte die Verwaltung mit Fragen zu den Kosten der Baumaßnahme.

Birgit Rinn hat übrigens in ihren Unterlagen noch eine andere Kuriosität entdeckt. Wenn sie auf ihrem eigenen Grundstück – hinterm Zaun – parke, war da angekreuzt, müsse sie eine Parkscheibe auslegen. Das, erfuhr sie im Rathaus, war ein Irrtum.