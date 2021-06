115 000 Euro für die Poller

Die Fraktion „Unser Greven“ hat einige Fragen rund um die Poller an die Verwaltung gerichtet.

Die Kosten

Wie hoch waren die tatsächlichen Kosten für die eingebauten versenkbaren Poller?

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Die vorläufigen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 115 000 Euro (Baukosten, Stadtwerke, interne Kosten).

Das Wegerecht

Gibt es in der Fußgängerzone ein Wegerecht für langjährige Anwohner?

Nein, eine derartige Regelung besteht nicht.

Es gibt Geschäftslokale, die nur durch die Fußgängerzone ausliefern können. Die Ausgabe von Schlüsseln oder Handsendern für die Poller wurde abgelehnt. Wie sollen die Geschäftsinhaber vorgehen?

Der Kreis der Berechtigten wurde bewusst klein gehalten, um das Befahren der Fußgängerzone gering zu halten. Dies war das Ergebnis der umfangreichen Bürgerbeteiligung sowie der vorliegenden politischen Beschlüsse. Berechtigt sind neben den Ordnungsbehörden und technischen Nutzern (Technische Betriebe Greven, Technisches Hilfswerk, Stadtwerke) nur Anlieger mit Zufahrt aus der Fußgängerzone, Gastronomiebetriebe mit Außer-Haus-Verkauf und Handwerksbetriebe mit Notdienst oder Ähnliches.

Verkehrshindernis

Auf Höhe Schuhhaus Robers ist die Absperrung derart aufgebaut, dass Fahrzeuge, die auf das Absenken der Poller warten, den Fuß- und Radweg der Straße „An der Martinischule“ blockieren.

Die Poller (...) sind so angeordnet, dass ein PKW den Bereich an der Straße „An der Martinischule“ nicht verstellt. Größere Fahrzeuge kommen zum überwiegenden Teil während der Lieferzeiten und müssen somit in diesem Bereich nicht anhalten.

Andere Kommunen

In welchen Kommunen werden Gebühren in ähnlicher Höhe erhoben?

Fast alle Städte und Gemeinden nehmen eine Gebühr für die Ausstellung einer Ausnahmegenehmigung. Sie liegt zwischen 10,02 Euro und 767 Euro je Einzelgenehmigung. Bei der Festsetzung der Höhe der Grevener Jahresgebühr wurde sich an vergleichbaren Kommunen des Kreises Steinfurt orientiert, beispielsweise Rheine (250 Euro/Jahr), Ibbenbüren (180 Euro/Jahr), Emsdetten (165 Euro/Jahr).

Verspätete Gebühren

Warum werden die Gebühren erst jetzt angesetzt? Wie hoch war die Gebühr vorher?

Die Gebühr gilt seit 2017 in dieser Höhe und wurde bei Ausstellung einer Ausnahmegenehmigung durch die Stadt fällig. Teilweise haben sich Verkehrsteilnehmer in der Fußgängerzone den Regeln der Straßenverkehrsordnung widersetzt und sind ohne Genehmigung durchgefahren.