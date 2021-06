Für dritte Klassen wird es billiger

Musikunterricht ist oft etwas für Eltern mit Geld. „Bei uns nicht“, sagt Knut Paulus von der Musikschule. Er unterrichtet seit Jahren Grundschüler im NRW-Programm Jekits (Jedem Kind ein Instrument, Tanz und Stimme). „Bei uns wird kein Kind abgelehnt, weil es sich das nicht leisten kann“, sagt der Musiklehrer, „das ist eine riesige soziale Förderung.“

Und die wird jetzt erweitert. Künftig gibt das Land mehr Zuschüsse für das dritte und vierte Jahr Jekits.

Bisher ist das musikalisch-tänzerische Angebot ein finanzielles Schmankerl für die ersten Grundschulklassen. Das erste Jahr ist kostenfrei. „Dann“, sagt Jekits-Musiklehrerin Martina Pahl, „ist auch die Leihgebühr für die Instrumente kostenlos.“ Es sei eine tolle Sache, wenn zum Beispiel ein Kind, „das gerade aus Eritrea hier eine Heimat gefunden hat, kostenlos an dieser Förderung teilnehmen kann“.

Kein Ersatz für Musikunterricht

Wenn die Jekits-Pädagogen von der Musikschule kommen, werden die anderen Lehrkräfte der Grundschulen entlastet. „Obwohl Jekits kein Ersatz für den Musikunterricht ist“, stellt Schulleiterin Sonja von Gostomski fest. In Greven, Emsdetten und Saerbeck ist ihre Musikschule an sechs Orten aktiv.

Das erste Jekits-Jahr ist also frei, ab dem zweiten Jahr kostet es Gebühren. „Obwohl das Land es immer noch unterstützt“, sagt von Gostomski.

Neu ist die Ausweitung des Förder-Programms von zwei auf vier Jahre, also auf die gesamte Grundschulzeit. „Da ist man beim Land in den letzten Planungen“, sagt von Gostomski, „danach wird das nach und nach eingeführt.“

Profitieren würden alle Kinder, die in der dritten oder vierten Klasse ein Instrument lernen, im Schulorchester mitspielen oder Tanzstunden bekommen.

Bisher stiegen die Gebühren

Denn bisher gab es einen Gebühren-Sprung. Wer etwa im zweiten Jekits-Jahr für Gruppeninstrumentalunterricht 26 Euro im Monat gezahlt hatte, lag im Jahr danach bei 41 Euro.

Diese relativ hohen Kosten haben bisher dazu geführt, dass manche Kinder in der dritten Klasse aus Jekits ausgestiegen sind. „Obwohl man darauf hinweisen mus“, so Sonja von Gostomski, „dass es immer auch die Möglichkeit einer sozialen Förderung gibt.“ Sozialstaffelungen, Geschwisterermäßigungen – „bei einigen bieten wir es auch kostenlos an“.

Ein Problem bleibt für die Jekits-Lehrer. „Wir hatten natürlich während des Lockdowns keine Möglichkeit, die Instrument vorzustellen“, sagt Martina Pahl. Zwar wurden Videos gedreht, digitale Lernplattformen genutzt, Elternbriefe verschickt, aber das reiche nicht.

Bei der Werbung für ihr Programm hat die Musikschule ein Datenschutzproblem. „Wir wissen zwar, wie viele Kinder aus den Klassen zu uns kommen“, sagt Sonja von Gostomski, „aber wir bekommen nicht ihre Adressen.“ Da bleibt die Musikschule auf die Grundschulen angewiesen.

Instrumente werden vorgestellt

Um einen Eindruck von den Instrumenten zu verschaffen, will die Schule an drei Samstagen (12., 19. 26. Juni) von 10 bis 11 Uhr in Greven und Emsdetten ihre Instrumente live präsentieren.

„Da können die Eltern und Kinder in die Schulaula kommen und mal ausprobieren“, sagt Martina Pahl.

Neu im Jekits-Bereich sind übrigens Klarinette, Akkordeon und das Euphonium. „Der Name klingt wie eine Kopfschmerztablette“, erklärt Musiklehrer Paulus, „es sieht aus wie eine Minituba.“

Das Euphonium sei genau das Richtige für Marching Bands, sagt der Jekits-Experte: „Ein schönes Instrumen – für Kinder auch recht einfach zu lernen.“