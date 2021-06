Wie die Entschädigung für enteignete Flächen berechnet wird

Grevener Landwirte beklagten in der vergangenen Woche , dass die DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), die für die Verbreiterung der Autobahn A1 zuständig ist, als Preis beim Flächenkauf lediglich einen Bodenrichtwert von 7,50 Euro zahlen wolle. Weniger als man am Markt für Ersatzflächen zahlen müsse. Wir haben bei der DEGES in Düsseldorf nachgefragt.

Tatsächlich erzielte Preise

Wie sieht die Praxis bei Grundstückskäufen aus?

„Wir sind verpflichtet, eine Enteignungsentschädigung zu zahlen, die dem Preis des Grundstücks im gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Der Entschädigungswert eines Grundstücks kann nur auf tatsächlich erzielten Preisen für geeignete Vergleichsgrundstücke ermittelt werden und bleibt daher häufig hinter den Erwartungen betroffener Eigentümer zurück. Der Bodenrichtwert beträgt in diesem Fall 7,50 €/m² wie von den betroffenen Landwirten angegeben und von unserem Dienstleister angeboten. Die Preisvorstellungen betroffener Grundstückseigentümer liegen häufig über den tatsächlich ermittelbaren Bodenwerten ihrer Grundstücke. Bei landwirtschaftlichen Grundstücken ist die Preiserwartung durch die hohe Nachfrage gegenüber dem geringen Angebot an Flächen auch dem endlichen Gut „Grund und Boden“ geschuldet.“

Ermittelter Verkehrswert

Woran orientieren Sie sich?

„Unserem Angebot liegt immer der ermittelte Verkehrswert für das Grundstück zugrunde. Der Verkehrswert eines Grundstücks gibt den voraussichtlich am Markt zu erzielenden Verkaufspreis wieder. Zur Berechnung des Verkehrswerts wenden wir das Vergleichswertverfahren an. Auf der Grundlage aktueller Vergleichspreise für landwirtschaftliche Nutzflächen – die der zuständige Gutachterausschuss in einer Kaufpreissammlung erfasst und herausgibt – werden die Ausgangswerte für landwirtschaftliche Nuzflächen ermittelt. Für die Ermittlung des Entschädigungswertes des Grundstücks werden Faktoren wie Lage, Größe, Hofnähe, Erschließung, Bonität etc. gegenüber dem Vergleichswert durch Zu- und Abschläge bei der Ermittlung des Verkehrswertes berücksichtigt. Es gibt Regionen, in denen kaum landwirtschaftliche Flächen gehandelt werden und die letzten Verkäufe mehrere Jahre her sind. Dann müssen andere Bewertungsverfahrenherangezogen werden, die den Bodenrichtwert als Ausgangswert mit einbeziehen. Wobei die Bodenrichtwerte durch den Gutachterausschuss an die Marktentwicklung angepasst werden, auch wenn keine Verkäufe stattfinden.“

Objektive Faktoren

Gibt es Verhandlungsspielraum?

Unser Preisangebot für die planfestgestellten Bedarfsflächen muss den betroffenen Eigentümern nachvollziehbar dargestellt werden. Der Austausch von Argumenten kann sich immer nur auf die Berücksichtigung von objektiven Faktoren des betroffenen Grundstücks beziehen, da dies die Basis des Verkehrswertes des betroffenen Grundstücks ist. Sollte es auf der Grundlage unseres Angebotes nicht zu einer Einigung kommen, können wir einen Sachverständigen mit der Bewertung des Grundstücks beauftragen und/oder die Entschädigung durch die Bezirksregierung (durch ein Entschädigungsfestsetzungsverfahren) amtlich feststellen lassen. Am Ende bleibt die Möglichkeit, den Rechtsweg zu wählen.“