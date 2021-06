„Der erste Flohmarkt seit langem, wir waren direkt mit 100 Ständen ausgebucht“, erzählt Jan Policnik, Verantwortlicher des Teams vom Greven Marketing, begeistert. Am Samstag tummelten sich trotz Schwüle und Maskenpflicht zwischen 8 und 13 Uhr unzählige Besucher auf dem Flohmarkt auf dem Wilhelmplatz.

Spielzeug und Geschirr

Von Kleidung, über Spielzeug und Geschirr bis hin zu Werkzeug – an den Ständen war alles zu finden. Und auch die Besucherzahl ließ nicht zu wünschen übrig.

Dirk Lodde ist sehr zufrieden und mag die Atmosphäre auf dem Grevener Flohmarkt. Er verkauft ein bis zweimal im Jahr alles was Zuhause übrig ist. Ihm gefällt die Idee, dass man nicht alles, was man nicht mehr braucht, einfach wegwirft, sondern es eine Weiterverwendung findet. „Man ist immer überrascht: Es gehen Dinge weg, von denen man denen man es nicht gedacht hätte“, erzählt Lodde.

Auch der 24-jährige Maximilian Freese scheint zufrieden: „Sonst ist der Flohmarkt auf der Marktstraße, da ist der Andrang schon größer, aber es läuft trotzdem gut“.

Fast eine Tradition

Für das Ehepaar Glanemann ist der Flohmarkt schon fast Tradition: Seit 20 Jahren sind die beiden dem Grevener Flohmarkt treu. „Wir haben eine Dauerkarte für unsere zwei Stände“, erzählt Glanemann.

Angefangen hat alles im kleinen Format mit PKW und ein paar Kisten. Inzwischen belädt das Ehepaar einen ganzen Anhänger für den Flohmarkt. „Es muss einem einfach Spaß machen, der Umgang mit den Leuten, die Unterhaltung, einfach alles“, erzählt Glanemann. Ganz besonders hoch lobt auch das Ehepaar die Atmosphäre auf dem Flohmarkt, während sie immer wieder bekannte Gesichter an ihrem Stand begrüßen.

Der Tipp des Ehepaares für alle, die sich auch mal als Verkäufer auf dem Flohmarkt probieren wollen: „Alles mitnehmen, je ausgefallener, desto besser“. Vertrauen und Ehrlichkeit ist laut dem Ehepaar aber das, worauf es ankommt. Und das merken wohl auch die Kunden: „Für mich ist dieser Stand, die erste Anlaufstelle auf dem Flohmarkt“, berichtet eine Kundin. Besonders froh ist das Ehepaar Glanemann über die Wiedereröffnung des Flohmarkts: „Corona hat uns lahmgelegt“.

Stammkunden

Der Flohmarktbesucher, Siegler teilt die Begeisterung und ist froh, endlich wieder über den Flohmarkt schlendern zu können. Er ist Stammkunde von auswärts und reist immer mit dem Wohnwagen an. „Dann sind wir morgens gleich die Ersten hier. Ich liebe den Flohmarkt in Greven einfach“, sagt er. Von allen gelobt wurde die gute Organisation von Greven Marketing. Diese bietet wohl die Grundlage für die Atmosphäre, von der alle so schwärmen.