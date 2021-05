Horstmar-Leer -

Weil sie keinen Pächter für die Gaststätte „Tante Toni“ an der Dorfstraße in Leer gefunden hat und das Gebäude sich baulich in einem schlechten Zustand befindet, hat sich Familie Arning für den Abriss entschieden. Die Pläne für die nachfolgend geplante Wohnbebauung stellte Ralf Arning während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vor.