Feuchttücher gehören nicht in die Toilette

Horstmar -

Küchenrolle, Taschentücher, abgelaufene Medikamente oder Feuchttücher – all diese Dinge gehören nicht in die Toilette, denn sie führen zu Verstopfungen in Pumpwerken oder legen sie schlimmstenfalls ganz lahm, was erhebliche Kosten verursacht. Davor warnen auch die Klärwärter Josef Ewering, Jan Austrup und Michael Wallkötter sowie die Verwaltungsmitarbeiterin Melanie Wolbeck, die Bereich Abwasserbeseitigung tätig ist.