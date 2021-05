6600 Euro für Bavings Kapelle

Horstmar-Leer/Münster -

Für 13 000 Euro soll Bavings Kapelle in Haltern saniert werden. 6 600 Euro davon hat die Bezirksregierung als Förderbescheid bewilligt. Diesen überreichte Regierungspräsidentin Dorothee Feller während einer Feierstunde in Münster an Hendrik Viefhues. Er ist der Zweite Vorsitzende des Schützenverein Leer-Haltern, der sich in einer Nutzungsvereinbarung mit der Stadt verpflichtet hat, sich um die Kapelle zu kümmern.