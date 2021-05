Auch wenn es am Donnerstag, 13. Mai, coronabedingt keinen offiziellen Startschuss für die Ladberger Stadtradeln-Premiere geben kann, ist Alexandra Kattmann davon überzeugt, dass viele Radler am Feiertag mit ihren Fahrrädern unterwegs sein werden, um für die Umwelt in die Pedale zu treten.

Mehr als 70 Anmeldungen von Einzelpersonen, Familien und Teams liegen aktuell vor, weiß die Klimaschutzmanagerin, die sich schon im vergangenen Jahr für eine Teilnahme eingesetzt hatte. 2020 verzichtete die Kommune am Ende auf den Start.

Jetzt soll es etwas werden. „Mal sehen, wie viele Kilometer wir bis zum 2. Juni schaffen“, hofft Kattmann, dass Kinder, Frauen und Männer tüchtig für die Umwelt, fürs Klima und für die eigene Gesundheit radeln.