Vor dem Start viele Fragen offen

162, 160, 163, 162 – geht es nach den Inzidenzen der vergangenen Tage, könnten die Schüler in der kommenden Woche nach eineinhalb Wochen Distanzunterricht erneut in den Wechselunterricht starten. Allerdings nur, wenn der Wert am heutigen Freitag unter dem Marke von 165 bleibt. Fünf Tage hintereinander sind notwendig, damit in der Folgewoche die Einrichtungen wieder öffnen dürfen. Nicht nur Eltern von Kita- und Schulkindern, sondern auch Mitarbeiter sind sensibilisiert, was die magische Grenze angeht. Die Inzidenzwerte verfolgen sie sehr genau, gerade weil sie sich aktuell knapp unter der Grenze bewegen.

„Der erste Blick am Morgen geht auf die Werte“, bestätigt Melanie Ritterbusch von der Grundschule Lienen. Ebenso wie Dr. Ulrike Itze-Helsper und Ute Nordenkemper, Leiterinnen der Grundschulen in Ladbergen und Kattenvenne, wartet sie gespannt auf die entscheidende Nachricht des Schulamts des Kreises Steinfurt.

Am Donnerstagnachmittag erreichte die Schulen ein Schreiben des Kreisgesundheitsamts, in dem eine Entscheidung in Folge einer Allgemeinverfügung des Landes voraussichtlich am frühen Freitagabend zu erwarten ist.

Unabhängig davon, ob ein Okay oder ein Veto kommt, versuchen sich die Schulen unter diesen erschwerten Bedingungen, auf alle Szenarien vorzubereiten. „Es ist anstrengend, sich immer wieder auf neue Informationen einstellen zu müssen“, stellt Itze-Helsper fest.

Einher mit dem Start in den Präsenzunterricht geht nach aktuellem Stand die Einführung der sogenannten Lolli-Tests, mit denen ab Montag alle Grundschulkinder zweimal in der Woche auf das Corona-Virus untersucht werden sollen.

Da die Tests in Gruppen erfolgten, müsse der Wechselunterricht laut der Verordnung des Landes so organisiert werden, dass die Kinder jeweils einen Tag zu Hause und in der Schule seien, erklärt Itze-Helsper.

Die Grundschulen in Ladbergen und Kattenvenne müssen deshalb ihr System umstellen. Bisher war es dort so, dass eine Hälfte der Schüler wöchentlich montags und mittwochs, die andere dienstags und donnerstags und freitags jeweils alle zwei Wochen im Wechsel vor Ort war. „Das nimmt den Eltern ein großes Stück Planungssicherheit“, bedauert Ute Nordenkemper. Sie macht sich auch Sorgen um die Kinder, die wie die Lehrer sehr gut mit dem bisherigen System zurechtgekommen seien. In Lienen muss diesbezüglich nichts geändert zu werden, „weil wir immer die Tage durchgewechselt haben“, sagt Melanie Ritterbusch.

Die Einführung der Lolli-Tests, die wegen ihres PCR-Verfahrens eine Corona-Infektion sicherer nachweisen als ein Antigen-Test, befürworten die drei Frauen. Die Vorbereitung der Durchführung in der Schule sei aber mit einem sehr hohem Aufwand verbunden. Sie wären deshalb nicht böse, wenn sie dafür mehr Zeit hätten.