Ronja ist eine waschechte Ladbergerin. Ihren ersten Schrei tat sie am 4. Mai um 11.42 Uhr im heimischen Wohnzimmer am Telgenkamp 17. Nach einer unkomplizierten Schwangerschaft war es für Andrea und Julian Iker folgerichtig, dass ihr erstes Kind zu Hause zur Welt kommen sollte. Ebenso klar war, dass Gerlinde Hüsemann dem Paar als Hebamme zu Seite stehen sollte. „Freunde hatten von ihren guten Erfahrungen mit Gerlinde erzählt“, begründen die 34-Jährigen die Wahl ihrer erfahrenen Geburtshelferin.

„Ich habe mich immer auf die Geburt gefreut“, macht Andrea Iker deutlich, dass sie keine Angst, wohl aber Respekt vor dem gehabt habe, was auf sie zukommen würde. Zeit für Vorfreude hatte die junge Mutter reichlich. Nicht nur weil Ronja acht Tage später geboren wurde als ursprünglich errechnet, sondern auch weil Andrea Iker als Erzieherin nicht bis zum Beginn des Mutterschutz sechs Wochen vor dem Entbindungstermin gearbeitet hat, sondern für sie zu ihrem Schutz und dem des ungeborenes Kindes ein Beschäftigungsverbot galt.

Julian Iker als werdender Vater hatte vor allem Angst davor, nicht bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein zu können. Genau das wäre in der aktuellen Corona-Situation bei einer Entbindung im Krankenhaus aber der Fall gewesen. „Väter oder andere Personen, die die werdende Mutter begleiten, bekommen im Moment erst Zutritt zum Kreißsaal, wenn der Muttermund sieben Zentimeter geöffnet ist“, weiß Gerlinde Hüsemann. Und auch dass es bis dahin oft viele Stunden, manchmal Tage dauert.

So war es auch bei den Ikers. „Ich hätte nur knapp sechs Stunden dabei sein können“, rechnet Julian Iker zurück. Er ist heilfroh, dass er zu Hause auch die lange Zeit vorher bei seiner Frau sein, sie unterstützen konnte. Seine Bedenken, dass er nicht so recht gewusst habe, was er wann machen könne, teilt Andrea Iker nicht. „Das ist nur sein Gefühl“, stellt sie klar. Sie ist voll des Lobes über die Unterstützung ihres Mannes und ihrer Hebamme.

„Die Hausgeburt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, sind sich die jungen Eltern einig. Ihre Kleine, die nach der Geburt 53 Zentimeter groß war und 3200 Gramm auf die Waage brachte, hat sich schon gut in der Familie eingelebt. „Wir sind ganz verliebt“, sagt Andrea Iker strahlend.

Ronja ist eins der wenigen Babys in Ladbergen, die bei einer Hausgeburt das Licht der Welt erblickt haben. An jeweils ein bis zwei Kinder in den vergangenen Jahren erinnert sich Heike Peters, Leiterin des Fachdienstes Ordnungs- und Standesamt.

Für Angelika Pfaff, die Ronjas Geburt nur wenige Tage danach beurkundet hat, war es eine Premiere. „Das ist für uns alle etwas Besonderes“, weiß die Mitarbeiterin des Standesamts, dass das Baby der Familie Iker seit knapp eineinhalb Jahren das erste ist, das zu Hause das Licht der Welt erblickte.