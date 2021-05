Ladberger Städtebund wird 775 Jahre

Am kommenden Samstag vor 775 Jahren kamen Vertreter der Städte Münster und Osnabrück in der Nähe von Ladbergen zusammen, um ein Bündnis zu schließen. Das historische Treffen am 22. Mai 1246 ist auch als „Ladberger Städtebund“ in die Geschichtsbücher eingegangen. Er war eine wichtige Station auf dem Entwicklungsweg zur sogenannten Hanse, dem wichtigsten mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kaufleute- und später auch Städtebündnis im nördlichen Deutschland.

Aus ursprünglich lokalen und regionalen Verbünden von Kaufleuten, die sich Mitte des 12. Jahrhunderts als Handelsgemeinschaften zur Durchsetzung der eigenen wirtschaftlichen Interessen und zum Schutz ihrer Handelsreisen gebildet hatten, entwickelte sich im 13. Jahrhundert eine lose Vereinigung von Städten, die sich der Belange und dem Schutzbedürfnis ihrer Fernhändler annahmen („Städtehanse“).

Zu ihren urbanen Mitgliedern zählten nicht nur die großen Handelszentren an Nord- und Ostseeküste wie Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock oder Wismar, sondern auch zahlreiche, oft an schiffbaren Flüssen gelegene kleinere Orte. Im Vorfeld kam es zunächst zu regionalen Städtebündnissen, aus denen sich dann die Hanse bildete.

Der Ladberger Städtebund, der Wendische Städtebund, der erste sächsische Städtebund oder der Werner Bund richteten sich in der Zeit des Interregnums, also der Phase ohne Herrscher, gezielt gegen die Bestrebungen der Territorialherren, die Städte in ihr Herrschaftsgebiet einzugliedern.

Im Fall des Ladberger Städtebundes waren die städtischen Gegenspieler die Fürstbischöfe von Münster und Osnabrück. Er war nicht der erste und auch nicht der einzige seiner Art: Nördlich der Alpen wurde die Idee zum städtischen Zusammenschluss von den lombardischen Städteverträgen des 12. Jahrhunderts übernommen. Die Bündnisse dienten nicht nur wirtschaftlichen Interessen. Sie sind auch als Zeichen des Erstarkens städtischer Autonomiebestrebungen zu lesen. So richteten sich schon die frühen italienischen Städtevereinigungen gegen den Herrscher.

1226 befahl daher König Heinrich VII. den Städten Mainz, Bingen, Worms, Speyer, Frankfurt, Gelnhausen und Friedberg, ihre Bündnisse aufzulösen. Auch die späteren Verbindungen kleinerer Städte sind somit als Maßnahmen der Emanzipation gegenüber dem Stadtherrn zu sehen, der meist auch Landesherr war.

Der Vertrag von Ladbergen ist daher nicht zu trennen von dem Pakt, der kurz zuvor, am 2. Juni 1245, zwischen den Fürstbischöfen von Münster und Osnabrück geschlossen wurde, und ist damit als direkte Reaktion auf dieses Herrenbündnis zu bewerten.

Bemerkenswert ist, dass sich Münster und Osnabrück ohne Zustimmung oder Einbeziehung ihrer Stadtherren verbanden. Da sie damit in die Befugnisse der Bischöfe eingriffen, ist der Ladberger Städtebund von 1246 ein Zeugnis des damaligen kommunalen Selbstverständnisses und der beanspruchten städtischen Unabhängigkeit.

Inhaltlich konzentrierte sich der Vertrag auf Fragen des Handels und Verkehrs. Die Städte versuchten, Adelige und Ritter, die Übergriffe auf Bürger vornahmen, durch wirtschaftliche Maßnahmen, etwa durch Sperren von Markt und Kredit, zum Einlenken zu zwingen. Der Ladberger Bund war also eine Antwort auf die damals unsichere Zeit, aber gleichzeitig auch ein nach außen gerichtetes Zeichen des Anspruches auf Eigenständigkeit der beteiligten Kommunen. Begrenzt war der Bund zunächst regional auf die Bistümer Münster und Osnabrück, wie aus dem Urkundentext hervorgeht. Erst kurze Zeit später traten die Städte Minden und Herford bei, Coesfeld am 6. August des Jahres.

Ladbergen wurde wohl als Verhandlungsort gewählt, weil er seit 1170 im direkten Grenzbereich zwischen den Diözesen Münster und Osnabrück lag. Seit dieser Zeit gehörten die Bezirke „Kodenhorst“ (Kohnhorst) und „Holte“ (Hölter) nicht mehr zur Lengericher (Osnabrück), sondern zur Ladberger Kirche (Münster). Die Grenze zwischen zwei Machtsphären war im Mittelalter oft Ort für Verhandlungen und Vertragsabschlüsse. Auch der Werner Städtebund wurde 1253 direkt auf der Brücke über die Lippe geschlossen, die die Grenze zwischen dem Erzbistum Köln und dem Bistum Münster markierte. Somit ist anzunehmen, dass der Ladberger Vertrag ebenfalls unmittelbar auf der Grenze zustande kam. Zudem muss bedacht werden, dass Ladbergen auf halber Strecke des Weges zwischen den Städten Münster und Osnabrück lag, den Hauptbeteiligten des Bündnisses.