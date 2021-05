Zunächst ein in Brand geratener Mülleimer auf dem Spielplatz an der Gausebreede, dann eine brennende Grünfläche am Penny-Markt, dazu ein Feuer auf dem Schulhof der Grundschule, bei dem eine Sitzgruppe, Steine, Sträucher und Gräser in Mitleidenschaft gezogen wurden, ein verkohlter Tisch an der Skateranlage im Friedenspark und schließlich die komplett zerstörte Verkaufshütte von Familie Lagemann am Mühlenbach: Diese fünf Vorfälle, die sich zwischen dem 24. April, 17 Uhr, und dem 25. April, 8.15 Uhr, in Ladbergen ereignet haben, sorgten vor Ort für Aufsehen und Bestürzung – und konnten nun, wie Johannes Tiltmann, Pressesprecher der Kreispolizei auf Anfrage der WN am Donnerstag mitteilte, aufgeklärt werden.

Fünf Jugendliche aus Ladbergen, Lengerich und Hörstel haben eingeräumt, an den Taten „in unterschiedlichen Konstellationen“ beteiligt gewesen zu sein, heißt es dazu aus der Pressestelle der Kreispolizei in Steinfurt. Mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung sowie umfangreichen Ermittlungen seitens der Polizei sei es zu verdanken gewesen, dass die Straftaten hätten aufgeklärt werden können. „Die fünf Jugendlichen, allesamt 15 Jahre alt, sind geständig“, berichtet Johannes Tiltmann über den aktuellen Stand der Ermittlungen.

Was die Jugendlichen erwartet, darauf vermochte der Pressesprecher indes noch keine Antwort zu geben. Nach Abschluss der nach wie vor laufenden Ermittlungen werde der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Diese, so Johannes Tiltmann, werde das Strafverfahren weiter bearbeiten. Dass sich die Jugendlichen aus Ladbergen, Lengerich und Hörstel vor einem Gericht werden verantworten müssen, hält er allerdings für sehr wahrscheinlich.