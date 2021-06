Picknick im Heimatgarten

„Schmeckt nach Lakritz“. „Fast“, bestätigt Stefanie Fornfeist. Die Süßdolde, auch Myrrhenkerbel genannt, schmecke und dufte nach Anis, der wiederum an den Geschmack von Lakritz erinnere, weiß die Kräuterpädagogin. Und auch dass man mit Wurzel, Blüte, Samenkorn und Blatt sozusagen die ganze Pflanze verzehren könne.

Fornfeist ist nach einem guten Jahr coronabedingter Zwangspause in ihrem Element, als sie ihren Heimatgarten und ihr neues Veranstaltungsprogramm vorstellt. Im Juli soll es losgehen. Immer am Freitagnachmittag lädt sie zur Führung mit anschließendem Picknick ein. In enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt und mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept möchte sie Duos in ihren Anlagen begrüßen. „Für dich und deinen Lieblingsmenschen öffne ich meinen Garten“, macht Fornfeist neugierig auf alles, was in den Hochbeeten, in der Kräuterspirale oder an den Rändern der neu gestalteten Wege, auf der Sonnenseite oder im Schatten, wächst und blüht.

„Ist das Unkraut oder kann das auf den Teller“, diese Frage beantwortet sie auf einer Führung ebenso wie sie „Kleine Helfer aus dem Kräutergarten“ vorstellt oder sich unter dem Motto „Siepeln, Iärften un Krusementen“ mit ihren beiden Gästen auf eine Schlemmertour durch Omas Küchengarten begibt.

„Seelenschmeichler-Zeit“ nennt Stefanie Fornfeist die dreistündigen Aufenthalte in ihren Anlagen am Münsterweg. Nach einer Führung aus drei Themenbereichen, auf der es jede Menge zu pflücken und zu probieren gebe, stehe die Fertigung eines Kräuter-Mitbringsels für zu Hause auf dem Programm, bevor die Gäste den Nachmittag bei einem gemütlichen Picknick in idyllischer Umgebung ausklingen lassen könnten.

Dass sich die Hauswirtschafterin beim Füllen des Korbes auch der Pflanzen aus ihrem Garten bedient, versteht sich von selbst. So warten bei der Vorstellung des Programms Anfang dieser Woche eine Giersch-Tarte, Rhabarber-Streuselkuchen im Glas, Rohkost mit Knoblauchsrauke-Feta-Dip und eingelegter Mozzarella auf Vorkoster.

Die Reaktivierung des Heimatgartens erfolge nur in ganz kleiner Runde, macht Stefanie Fornfeist deutlich. Zwar gelte im Kreis Steinfurt aktuell mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 (30,1 Stand 2. Juni) die Stufe 1, in der schon vieles möglich sei. Nichtsdestotrotz wolle sie auf Nummer sicher gehen und auch die Möglichkeit haben, ihre Gartenhausküche zu nutzen, falls das Wetter am „Seelenschmeichler-Tag“ nicht mitspiele. Dort gelte, anders als draußen, Maskenpflicht und natürlich müssten die Abstände eingehalten werden. Zudem wolle sie gerüstet sein, falls die Inzidenzen wieder ansteigen sollten.

Kleine Runde, großer Aufwand also, aber immerhin ein Anfang nach den vielen Monaten, in denen Fornfeist in ihrem „duftig-blühenden Gartenreich“ überhaupt keine Veranstaltungen anbieten konnte.

Untätig war sie nicht. Im Gegenteil, „ich habe jede einzelne Pflanze in der Hand gehabt“, sagt sie mit Blick auf Sträucher, Blumen, Kräuter- und Gemüsepflanzen.

So hat sie Hochbeete angelegt, damit Wühlmäuse in Zukunft nicht mehr die Ernte mindern können. Außerdem ist das Gelände mit Wegen nahezu barrierefrei zu gehen. „Auch Menschen mit Rollator haben kein Problem mehr“, freut sich die Gartenbesitzerin ab Juli auf Gäste jeden Alters. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Trotz aller Zuversicht bittet Stefanie Fornfeist um Verständnis, dass wegen der ungewissen Lage alle Veranstaltungen unter Vorbehalt geplant sind.

Weitere Informationen unter www.mein-heimatgarten.de.