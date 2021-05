Neue Händler beleben den Markt

Laer -

Birgit Schmitz und ihr Mann Stefan fühlen sich wohl auf dem Laerer Wochenmarkt. Ebenso wie Gärtner Erich Helmers bietet das Ehepaar erst seit kurzem seine Ware auf dem Rathausplatz an. Mit den beiden neuen Händlern will die Gemeinde den Draußen-Einkauf beleben. Wie kann der Markt noch verbessert werden und was wünschen sich die Bürger? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten und Ideen mit der Bevölkerung zu entwickeln, findet derzeit eine Befragung vom Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt statt. Im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Laer am Leader-Projekt „Steinfurter Marktland“ werden die Wochenmärkte in der Region Land unter die Lupe genommen.