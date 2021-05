Meisterliches aus Holz für Jeden

Laer -

Seit 19 Jahren gibt es das Unternehmen Vieth & Voß, das Dieter Vieth und Björn Voß gegründet haben. Nach den ersten zwei Jahren in Havixbeck siedelte die Zimmerei im Jahr 2004 an die Bleiche ins Ewaldidorf um. Das Team besteht zurzeit aus den Inhabern und elf Mitarbeitern, unter denen sich vier Auszubildende befinden. Die WN stellen den Betrieb in ihrer Serie „Unternehmen in Laer und Holthausen“ vor.