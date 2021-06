Peter Epping steht vor seinem Haus. Er wartet auf den Elektriker und den Versicherungsvertreter. Die sind nach dem Starkregen, der am Abend zuvor Laer heimgesucht und an zahlreichen Stellen starke Verwüstungen angerichtet hat , besonders gefragt. „Gegen die Wassermassen waren wir machtlos“, berichtet der Anwohner, der sich mit Schrecken an den Feiertagsabend erinnert, der den kleinen Ewaldibach innerhalb kürzester Zeit in einen reißenden Fluss verwandelt hat.

Bis tief in die Nacht waren die Ewaldigrund-Nachbarschaft und zahlreiche Helfer auf den Beinen, um ihr Hab und Gut zu retten und den Schaden möglichst zu begrenzen. „Das Auto ist Schrott, denn es stand über einen Meter unter Wasser“, berichtet Peter Epping. Da es sich um ein E-Mobil gehandelt hat, musste es noch am Unwetterabend von einer Fachfirma abgeholt werden. Hinüber sind auch die E-Bikes, die ebenfalls in der Garage gestanden haben.

Fünf Wohnungen sind unbewohnbar

„Die Anliegerwohnung ist nicht mehr bewohnbar, die muss jetzt erst mal trocken gelegt werden“, erklärt Epping, der froh ist, dass er in allem Unglück noch Glück hatte. So ist neben der Feuerwehr auch die Landjugend gekommen. Die freiwilligen Helfer hatten ein Güllefass dabei und haben per Schlauch das Wasser aus der Garage gepumpt. Das sei ruckzuck gegangen, so Epping.

Starkregen richtet Schäden in Laer und Holthausen an 1/34 Am Fronleichnamsabend hat ein Unwetter für Überflutungen in Laer und Holthausen gesorgt. Das Wasser stieg nicht nur im Rathausteich an. Foto: abi

Während seine Familie im Haus wohnen bleiben kann, ist das für die gegenüberliegend lebende Nachbarin Annemarie Fraune undenkbar. Das Wasser ist mitten durch ihr Haus geflossen und hat alle Räume mit einer zähen Lehmschicht überzogen. Damit gehört ihr Heim zu den insgesamt fünf Wohnungen (drei in Laer und zwei in Holthausen), die nicht mehr bewohnbar sind. Ob im Hotel oder bei Verwandten, die Betroffenen müssen woanders übernachten. Darum kümmert sich das Ordnungsamt.

Stephan Rikels

„Wir hatten 65 Einsatzstellen“, bilanziert Gemeindebrandinspektor Stephan Rikels. Die Feuerwehr sei mit 100 Kräften im Einsatz gewesen. Unterstützung haben die Laerer Kameraden von den Kollegen aus Horstmar, Altenberge und Borghorst bekommen. Die erste Alarmierung sei um 20.20 Uhr eingegangen. Die Hilferufe kamen vom Grünen Weg und vom Düsenberg. Dann ging es Schlag auf Schlag.

„Das Wasser ist von den Feldern über die Straßen ins Baugebiet Welzen gelaufen“, schildert der Feuerwehrchef, der in seiner gesamten zwölfjährigen Amtszeit noch keinen Unwetter-Wasser-Einsatz mit so einem gravierenden Ausmaß erlebt hat. Unter Wasser stehende Straßen könne man sperren, aber wenn das Wasser in die Keller und Häuser laufe, sei das schon etwas anderes, zeigt der Wehrführer sein Mitgefühl für die Betroffenen. Da könne man nur hoffen, dass diese eine Elementarversicherung hätten. Aber auch damit sind die Not und Verzweiflung der Geschädigten groß.

Holthausen fast abgeschnitten

Davon kann sich auch Bürgermeister Manfred Kluthe ein Bild machen, der den Starkregen und seine Folgen am Donnerstagabend hautnah miterlebt hat. So rückt er mit der Laerer Feuerwehr aus, um sich ein Bild von der Unwetter-Katastrophe zu machen, die die Einsatzkräfte teilweise bis zum nächsten Morgen fordert. Fast abgeschnitten ist wegen der hereinbrechenden Wassermassen zeitweise der Ortsteil Holthausen. Dort haben Altenberger Kollegen die örtlichen Feuerwehrmänner unterstützt.

Land unter in Laer 1/20 Heftiger Regen hat sich am Donnerstagabend über Laer ergossen. Foto: Wolfgang Fey

Dankbar für jedwede Hilfe zeigt sich der Bürgermeister. Wie er berichtet, ist erneut der Keller der Grundschule geflutet worden und der Rathausteich vollgelaufen. Glücklicherweise sei das Rathaus verschont geblieben. Nun gelte es, sämtliche Schäden zu registrieren und abzuarbeiten sowie für die Betroffenen Hilfe zu organisieren.

Natürlich müsse sich die Gemeinde auch Gedanken machen, wie sie die Anwohner des Ewaldibachs und umliegende Nachbarschaften künftig vor so einem Schadensereignis schützen könne, räumt Kluthe bei seinem Rundgang am Freitagmorgen ein. Dabei kommt er mit vielen Betroffenen ins Gespräch, die sich mehr Sicherheitsmaßnahmen und entsprechende Vorkehrungen wünschen. „Ich kümmere mich darum“, verspricht der Bürgermeister, der wie alle anderen hofft, dass die nächste Starkregen-Zelle sich nicht über Laer und Holthausen ergießt.