Es ist still geworden im Vereinsleben in und rund um Lengerich. Auch bei den Bürgerschützen Lengerich 1810. „Das heißt allerdings nicht, dass wir unsere Arbeit komplett eingestellt haben. Der Vorstand hat sich regelmäßig ausgetauscht, zuletzt in Video-Konferenzen“, berichtet Manfred Stöppel. Der Vorsitzende wünscht sich genauso wie alle anderen, dass das normale Leben wieder zurückkehrt. „Die Corona-Pandemie hat Wunden hinterlassen, nichtsdestotrotz hoffen wir, baldmöglichst wieder zusammentreffen und Aktivitäten entwickeln zu können“, so Stöppel.

Seine Vorstandstruppe steckt den Kopf nicht in den Sand. Das wird in der jüngsten Video-Konferenz deutlich. „Wir glauben durchaus, dass wir in diesem Jahr noch das ein oder andere Zusammentreffen ermöglichen können, besser gesagt, dürfen“, schildert Manfred Stöppel. Daher sei das Bürgerschützenfest 2021 noch nicht gänzlich aus dem Terminkalender gestrichen. „Wenn was möglich sein wird, dann wohl in kleinerer Form als üblich“, meint der Vorsitzende. Die Kapelle, der SuB-Express aus Ascheberg, sei weiterhin optioniert. „Wir sehnen uns danach, endlich wieder spielen zu dürfen“, gesteht Bandleader Robert Temmann. „Wenn kein Schützenfest möglich sein sollte, ist vielleicht ein kleiner musikalischer Frühschoppen denkbar“, erklärt Stöppel.

Bis darüber endgültig entschieden wird, muss die Entwicklung der Corona-Pandemie abgewartet werden. Im Vorstand ist darüber nachgedacht werden, ob Angebote auf virtuellem Weg gemacht werden können. „Die Videokonferenzen haben gut geklappt. Vielleicht können wir unseren Mitgliedern ein entsprechendes Angebot machen“, erläutert Vorsitzender Stöppel. Um die Verwirklichung wollen sich jetzt jüngere Vereinsmitglieder kümmern.

Gedanken macht sich der Vorstand auch über die Mitgliederversammlung, die bislang nicht stattfinden konnte. Das Covid-Maßnahmengesetz (COVMG) regelt, dass der Vorstand weiterhin im Amt bleibt, so die Bürgerschützen. Dies bedeutet aber nicht, dass man im Umkehrschluss die Versammlung auf unbestimmte Zeit verschieben sollte. „Wahlen und Abstimmungen sind eines der wichtigsten demokratischen Mittel der Mitgliederversammlung, um auf die Angelegenheiten eines Vereins Einfluss zu nehmen. Hierauf möchten wir nicht verzichten“, stellt Manfred Stöppel fest. Welcher Weg in dieser Sache beschritten wird, soll bei der nächsten Videokonferenz entschieden werden.

Erster Schritt nach Ende des Lockdowns soll die Wiederaufnahme des Übungsschießens im Scheibenstand am Berg sein. „Das werde in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt vorbereitet“, bemerkt der Vorsitzende.