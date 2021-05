Zunächst schien es so, als könnte es ein geselliger Abend in der Lengericher Kneipe werden. Doch dann geriet das Geschehen an jenem 26. September 2019 völlig aus dem Ruder. Am Ende waren zwei Menschen schwer verletzt und der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Am Freitag begann der Schlussakkord vor dem Amtsgericht Tecklenburg. Angeklagt ist ein 39-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen.

Die Staatsanwältin wirft dem Lengericher vor, einer 50-jährigen Frauin jener Nacht auf dem Nachhauseweg aufgelauert und sie angegriffen zu haben. Nachdem er sie zu Boden gestoßen habe, soll er auf sie eingeschlagen und eingetreten haben – auch gegen den Kopf. Die 50-jährige erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Ein zur Hilfe eilender Freund der Frau wurde demnach von dem 39-Jährigen ebenfalls attackiert. Er erlitt neben Prellungen und Abschürfungen einen Trümmerbruch an Schienen- und Wadenbein mit bleibenden Schäden.

Der körperlichen Auseinandersetzung war, wie die Beweisaufnahme ergab, ein massiver verbaler Streit in der Kneipe vorausgegangen. Auch dort hatte der Angeklagte die Frau – offenbar grundlos – beschimpft und, wie ein Zeuge berichtete, „bis aufs Blut gereizt“. Nachdem die Frau daraufhin tatsächlich auf den Mann losgegangen sei, habe der Wirt den Angeklagten vor die Tür gesetzt.

Da alle an der Auseinandersetzung Beteiligten stark alkoholisiert waren, war es wenig verwunderlich, dass die Aussagen über den Tathergang während des Prozesses sehr unterschiedlich ausfielen. Der Angeklagte sprach davon, dass er von der Frau zuerst angegriffen worden sei und sich nur verteidigt habe. Auch dass es über die Vorgeschichte im Lokal vier unterschiedliche Versionen gibt, machte die Arbeit für das Gericht nicht einfacher.

Der Prozessauftakt war geprägt von anwaltlichen Scharmützeln zwischen dem Verteidiger und den beiden Anwälten der Geschädigten, die vor Gericht als Nebenkläger auftraten. Besonders die wiederholten Versuche, die Frau als unglaubwürdig darzustellen, erboste die Nebenkläger. Selbst dem Vorsitzenden Richter riss der Geduldsfaden, und er ermahnte den Anwalt des 39-Jährigen, sich nicht in ausschweifenden Andeutungen zu ergehen, sondern konkrete Fragen zu stellen.

Die Verhandlung wurde schließlich vertagt, da ein wichtiger Zeuge, der den Opfern zu Hilfe geeilt war, wegen Krankheit nicht in Tecklenburg erscheinen konnte. Darüber hinaus hatte der Verteidiger mehrere Beweisanträge gestellt, über die das Gericht zunächst zu entscheiden hat.