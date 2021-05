Vertreter der Kreis-Grünen und der Bürgerinitiative Pro Teuto haben am Dienstag eine Petition mit rund 2300 Unterschriften an Landrat Dr. Martin Sommer übergeben. Im Zuge der Aktion „Was ist los im Teutoburger Wald bei Lienen & Lengerich?“ war vor etwa drei Monaten im Internet dazu aufgerufen worden, „Stoppt die Erweiterung des Kalkabbaus im Nördlichen Teutoburger Wald“ zu unterstützen. Es geht um die seit Langem diskutierte und von den Unternehmen Dyckerhoff und Calcis angestrebte Erweiterung der vorhandenen Steinbrüche.

Im Begleittext auf der Internetseite der Petition wird auf den „alten, wertvollen Waldbestand“ verwiesen, der „weiter dem Kalkabbau weichen“ solle. Über das FFH-Schutzgebiet „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ heißt es, dass es „für viele heimische Tierarten sehr bedeutend“ sei. „Hier finden sich zum Beispiel der Schwarzspecht, viele Fledermausarten wie das Große Mausohr und der Uhu. Der vorkommende Waldmeister-Buchenwald wurzelt auf Kalkuntergrund und ist mit seinen erhaltenen ehemaligen Niederwaldbeständen und dem naturnahen Quellsystem ein einzigartiger Lebensraum.“

Dr. Jan-Niclas Gesenhues, Sprecher der Kreistagsfraktion der Grünen, zeigt sich mit der Resonanz auf die Petition „total zufrieden“. Offenbar sei es „vielen Menschen ein Anliegen“, sich für den Erhalt des Waldes einzusetzen. Gesenhues ist auch in einem knapp fünfminütigen Video zu sehen, das Grüne und Pro Teuto zu dem Thema produziert haben. Er spricht sich dafür aus, in Lengerich und Lienen einen langfristig angelegten Konversionsprozess in Gang zu setzen ähnlich dem in Ibbenbüren im Zuge der Schließung der Zeche, um für die von einem Aus der Kalk- und Zementindustrie betroffenen Menschen Perspektiven zu schaffen.

Der Landrat ist seinen Worten zufolge Adressat der Petition, weil der Kreis neben der Bezirksregierung die entscheidende Behörde sei bei der Frage, ob es eine Genehmigung für einen längeren Abbau gebe oder nicht. Während des längeren Gespräches habe er bei den Verantwortlichen eine „neue Offenheit wahrgenommen“. Der Landrat habe gesagt, dass eine derart große Unterstützung nicht ignoriert werden könne und er die Petition sehr ernst nehme.

Gesenhues nennt die Aktion „einen Baustein“ auf dem Weg, die Erweiterung der Abbauflächen zu verhindern. Wichtig sei natürlich auch das Engagement von Pro Teuto, vor allem bei juristischen Fragen.

Eine Reihe von Unterstützern hat auch begründet, warum sie hinter der Petition stehen. Unter anderem findet sich unter den Einträgen im Internet folgende Aussage: „Wir bauchen uns nicht aufzuregen über Herrn Bolsonaro und die Brandrodungen in Afrika und Indonesien. Erst einmal sollten wir den Balken in unseren Augen erkennen, bevor wir nach dem Splitter im Auge Anderer suchen.“ Jemand anders meint: „Ich habe unterschrieben, weil die Schäden beziehungsweise Wunden im Teuto seit meiner Kindheit von Jahr zu Jahr großflächiger und immer sichtbarer geworden sind. Außerdem zählt die Zementindustrie zu den größten Verursachern von Treibhausgasen und damit der Erderwärmung.“