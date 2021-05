Vorschläge liegen auf dem Tisch

Seit über einem Jahr sind die immer wiederkehrenden Besucheranstürme auf den Canyon ein gewichtiges lokalpolitisches Thema. Zuletzt war am zweiten Mai-Wochenende und an Christhimmelfahrt (Vatertag) zu beobachten, welche Folgen mit der Präsenz von sehr vielen Gästen verbunden sind. Nun sieht es so aus, als ob zumindest erste Maßnahmen ergriffen werden, die die Situation verbessern sollen. Darauf haben sich am Mittwoch Vertreter des Kreises, der Stadt und der Firma Dyckerhoff verständigt. Vorliegen soll das Konzept in fünf Wochen, sagt Heiner Bücker, Leiter des Umwelt- und Planungsamtes des Kreises.

Die Steinfurter Behörde hat entsprechende Vorschläge unterbreitet und will sie nun detaillierter ausarbeiten. Bücker spricht zum einen von einer besseren Ausschilderung, die Besuchern vor allem deutlich machen soll, welchen Wert das Lengericher Naturschutzgebiet hat. Zum anderen sei die bessere Abgrenzung des Gebietes, die in einigen Bereichen „recht hemdsärmelig“ wirke, ein Ziel. Es werde dabei nicht nur darum gehen, die Menschen vom Zugang in die gesperrten Bereiche abzuhalten, sondern, so der Amtsleiter, „auch die Landschaftsästhetik“ zu berücksichtigen, etwa unterhalb der Aussichtsplattform an der Ostseite.

Klar sei allen Beteiligten, dass kurzfristig etwas passieren müsse, „am liebsten schon vorgestern“. Bücker sagt, dass bei den Gesprächen in der Arbeitsgruppe, zu der neben den genannten Akteuren auch die Polizei gehört. Bereits im vergangenen Jahr habe Konsens darüber bestanden, dass ein Konzept für den besseren Schutz hermüsse. Man habe versucht, dafür Fördermittel über die Bezirksregierung zu generieren, was aber nicht gelungen sei. Aus Münster sei unter anderem darauf verwiesen worden, dass es bereits eine Pflege- und Entwicklungsplan für den Canyon gebe, dessen Maßnahmen noch nicht alle umgesetzt worden seien. Wäre das gelungen, betont Bücker, „dann sähe es heute anders am Canyon aus“.

Fakt ist nun, dass sich aus diesem Pflege- und Entwicklungsplan manches in dem Konzept wiederfinden wird. Bücker verspricht zudem, dass die Kreisverwaltung „mit Hochdruck“ daran arbeite, zusätzliches Personal für Kontrollen in sensiblen Naturbereichen im Kreisgebiet zu gewinnen. Der Amtsleiter hatte das bereits nach einem Besuch von Landrat Dr. Martin Sommer am Canyon Anfang vergangener Woche gegenüber den WN angekündigt. Allerdings sei das nicht so schnell zu realisieren, wie sich das mancher wohl wünsche und vorstelle.

Bücker erklärt weiter, es werde definitiv in dieser Saison zu Veränderungen kommen, gleichwohl nicht so schnell, wie es wünschenswert wäre. „So lange bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter regnerisch bleibt“, kommentiert er mit einem Schuss Ironie das Geschehen in Lengerich mit Blick auf die nahende Badesaison.