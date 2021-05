Impftourismus ist nicht verboten - Immunisierung über Landesgrenzen hinweg

Bis Ende Mai ist das Impfzentrum im Flughafen Münster/Osnabrück ausgebucht. Wer dort nicht weiterkommt, möchte sein Glück vielleicht in Stadt oder Landkreis Osnabrück versuchen. Ist so ein Impftourismus überhaupt gestattet?

Zu Jahresbeginn, als Corona-Impfstoffe noch deutlich knapper waren als jetzt, sorgten neben den Impfdränglern Berichte über Impftouristen kurzzeitig für Aufsehen. In Niedersachsen gab es Ärger wegen Menschen, die sich über Landkreisgrenzen hinweg immunisieren ließen. Fast schon wie ein Sakrileg liest sich eine Meldung des NDR, wonach sich Anfang Februar im Heidekreis zwischen Bremen und Hannover ein Bürger aus Nordrhein-Westfalen um eine Impfung bemüht habe. Der Termin wurde übrigens storniert.

Buchungen mit Wohnortangabe oder über Beruf

Niedersachsen ist vom Tecklenburger Land nur einen Steinwurf entfernt, Lengerich, Lienen, Tecklenburg und weitere Kommunen haben sogar gemeinsame Grenzen. Wie sind die Regeln jetzt? Können Lengericher einen Termin in der Osnabrücker Schlosswallhalle buchen? Und darf ein Lienenerin sich beim Arzt ihres Vertrauens in Bad Iburg piksen lassen? Wir haben beim Kreis Steinfurt und Landkreis Osnabrück nachgefragt.

Einen „Ausflug“ in die Impfzentren Osnabrück, Wallenhorst und Georgsmarienhütte sollten Leute aus dem Tecklenburger Land nicht ins Auge fassen. „Die Buchung über das Buchungsportal in den Impfzentren läuft grundsätzlich über die Postleitzahl des Wohnorts. Sofern Impfungen über die berufliche Zugehörigkeit stattgefunden haben, konnten aber auch Einwohner aus Nordrhein-Westfalen in den Impfzentren im Landkreis geimpft werden“, erläutert Henning Müller-Detert, Pressesprecher beim Landkreis Osnabrück. Eine „freie“ Registrierung sei nicht möglich.

Umgekehrt scheint man das am FMO in Greven lockerer zu sehen. Eine Impfung für Bürger aus Niedersachsen sei „zwar systematisch nicht vorgesehen, aber grundsätzlich möglich“, erklärt Kirsten Weßling, Pressesprecherin beim Kreis Steinfurt. Die Kosten übernähmen Bund und Länder gleichermaßen für alle Impfzentren in Deutschland.

Ob sich Bürger aus NRW bei einem Hausarzt in Niedersachsen impfen lassen dürfen, ist Müller-Detert nicht bekannt. „Dem Landkreis liegen hierzu keine Informationen vor.“ Weßling sieht keine Hürden: „Das ist möglich. In Deutschland gilt die freie Arztwahl.“

Verwaltungsrechtliche Vorgaben

Und bei Impfgroßaktionen, wie denen am Samstag in Osnabrück, Glandorf und Dissen, wo insgesamt rund 1500 Menschen die Möglichkeit hatten, sich Astrazeneca spritzen zu lassen, werden sicher auch Bürger aus dem nahen NRW in den Schlangen gestanden haben. Die Organisatoren hatten im Vorfeld als Voraussetzung für Teilnahme lediglich darauf verwiesen, dass die Versichertenkarte, ein Lichtbildausweis, der Impfpass und die vorab zu Hause ausgefüllte Einwilligungserklärung sowie der Aufklärungsbogen mitgenommen werden müssen. Vom Ausschluss von Personen aus anderen Bundesländern war keine Rede.

Im Juni sollen auch Betriebsärzte impfen dürfen. Was ist mit Bürgern beispielsweise aus Tecklenburg, die bei VW in Osnabrück arbeiten? Gibt es da verwaltungsrechtliche Vorgaben? Nein, heißt es beim Kreis Steinfurt. Das Arbeitsstättenprinzip ist zwar aufgehoben, weshalb sich Personen mit einer beruflich in Gang gesetzten Impfung bei einem Impfzentrum ihrer Wahl impfen lassen können. Die Betriebszugehörigkeit gelte weiter. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen den Betriebsärzten ab 7. Juni wöchentlich mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche zur Verfügung gestellt werden.

Die Öffnungsschritte in NRW 1/15 NRW lockert Corona-Maßnahmen Lichtblicke für Gastronomen, Hoteliers und Messe-Veranstalter in Nordrhein-Westfalen – ein Überblick, was mit der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung ab dem 15. Mai gilt: Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN Ausgangsbeschränkungen fallen ab einer Inzidenz unter 100 , dann sind zusätzlich zum Treffen eines Hausstands mit einer weiteren Person auch wieder Treffen mit fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind wieder Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Foto: IMAGO / Hanno Bode

FEIERN Private Veranstaltungen werden erst ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt: im Außenbereich mit maximal 100 Personen, innen mit maximal 50 Personen jeweils mit negativem Testergebnis. Foto: IMAGO / Michael Kneffel

EINZELHANDEL Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 dürfen alle Geschäfte öffnen - ohne Terminbuchung, aber nur für eine begrenzte Zahl getesteter Kunden. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 fällt die Testpflicht weg. Foto: Roland Weihrauch / dpa

GASTRONOMIE Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie werden wieder erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner liegt. Dies traf am Mittwoch laut Pinkwart auf sieben Kreise in NRW zu. Voraussetzung sei eine verminderte Gästezahl. "Zugang haben Getestete, Geimpfte und Genesene." Innenbereiche dürften entsprechend ab einer Inzidenz unter 50 wieder geöffnet werden. Es gelten Abstandsregeln. Foto: Roland Weihrauch / dpa

HOTELS Für private Gäste dürfen Hotels unter Auflagen bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen - also, wenn der Wert in der Kommune an mindestens fünf Tagen darunter liegt. Die Erlaubnis ist aber auf maximal 60 Prozent der Hotelkapazitäten begrenzt, jedenfalls solange bis die Inzidenz unter 50 fällt. Foto: Caroline Seidel / dpa

CAMPING Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sowie auf Camping- und Wohnmobilplätzen werden bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene wieder möglich. Der ADAC rechnet mit einer noch stärkeren Nachfrage als 2020. Foto: Sören Stache / dpa

BILDUNG Für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in Kitas, Schulen und Hochschulen strebt Laumann eine landeseinheitliche Lösung an. Sie soll greifen, wenn die Wocheninzidenz landesweit unter 100 liegt. Anfang kommender Woche werde es darüber Gespräche zwischen den Ministerien für Gesundheit, Kinder, Schule und Hochschulen geben. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

KULTUR In Regionen mit einer Wocheninzidenz unter 100 werden kulturelle Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen erlaubt. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich. Zulässig ist in geschlossenen Räumen maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind auch Konzerte und Aufführungen in Innenräumen wieder erlaubt, mit Tests und Mindestabstand. Foto: Guido Kirchner / dpa

FREIZEIT Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen kleinere Außeneinrichtungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene öffnen, etwa Minigolf, Kletterparks, und Hochseilgärten. Freibäder dürfen für eine begrenzte Besucherzahl zum Sport zulassen; die Liegewiesen dürfen hingegen erst bei einer Inzidenz unter 50 genutzt werden. Foto: dpa

SPORT im Freien Bei einer Inzidenz unter 100 ist kontaktloser Sport im Freien mit bis zu 20 Personen erlaubt. Bei Kontaktsport im Freien ist die Zahl der Teilnehmer entsprechend der gültigen Kontaktbeschränkungen begrenzt. Also zunächst auf fünf Personen aus zwei Haushalten (oder einem Haushalt plus einer Person). Bei einer Inzidenz unter 50 kann Sport im Freien ohne Personenbegrenzung stattfinden. Foto: dpa

SPORT innen Bei einer Inzidenz unter 50 ist kontaktfreier Hallensport und Training in Fitnessstudios mit negativem Test und Kontaktnachverfolgung wieder erlaubt. Für den überdachten Kontaktsport bleibt es zunächst dabei, dass die allgemeinen Kontaktbeschränkungen ihre Gültigkeit behalten – sprich: dass Gruppen von maximal zehn Sportlern und Sportlerinnen aus höchstens drei Familien zusammen aktiv werden dürfen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Foto: dpa

REISEN IN DIE NIEDERLANDE Eine neue Einreiseverordnung des Bundes sehe vor, dass Reisende, die länger als 48 Stunden in den Niederlanden gewesen seien , fünf Tage in Quarantäne müssten, erklärte Laumann. Jeder, der sich jetzt länger als 48 Stunden in den Niederlanden aufhalte und nicht zu den Grenzpendlern gehöre, müsse davon ausgehen, dass die neue Regelung gelte. Erst am fünften Tag könnten sich die Betroffenen frei testen lassen. Die bisherige nordrhein-westfälische Regelung, dass Reisende sich direkt nach der Rückkehr frei testen lassen konnten, gelte nicht mehr . Foto: Sina Schuldt / dpa

MESSEN UND KONGRESSE Als erstes Bundesland eröffne NRW auch Messen wieder eine Perspektive, betonte Pinkwart. Messen werden mit beschränkter Besucherzahl und nach demselben Flächen-Schlüssel vom vergangenen September erlaubt, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Für Kongresse und Tagungen sollen die gleichen Regeln gelten. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

IMPFEN Seit dem 6. Mai können in Nordrhein-Westfalen bestimmte Teile der Prioritätsgruppe 3 Termine in den Impfzentren vereinbaren. Der Impfstoff von Astrazeneca darf in Arztpraxen jedem Impfwilligen gespritzt werden. Ab dem 7. Juni werden in NRW auch die anderen Impfstoffe freigegeben. Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Regelungen für Betriebsärzte seien beim Landkreis Osnabrück nicht bekannt, teilt Müller-Detert zur Frage mit, wie es sich beispielsweise mit Beschäftigten verhält, die in Niedersachsen wohnen, aber bei Coppenrath & Wiese in Mettingen arbeiten. Beschäftigte in Kliniken oder Schulen, die in NRW leben, aber im Landkreis Osnabrück arbeiten, seien im Landkreis bereits geimpft worden.

Einen Impftourismus für die Impfzentren habe man beim Landkreis nicht feststellen können. Zu Beginn der Impfungen in Niedersachsen habe es noch keine konkrete Zuordnung der Postleitzahlen zu einem Impfzentrum gegeben. „Dies wurde kurzfristig nachgesteuert, so dass es nun eine direkte Zuordnung gibt“, erklärt der Pressesprecher.

Ob und wie viele Bürger sich im jeweils anderen Bundesland haben impfen lassen, vermögen weder der Landkreis Osnabrück noch der Kreis Steinfurt zu sagen. Dazugebe es keine Daten, heißt es hüben wie drüben. Dies mag auch daran liegen, dass in den Impfzentren die Zettelwirtschaft regiert, wie jeder weiß, der schon einmal dort war.