Wetter wichtiger als Lockerungen

Die Lockerungen der Corona-Regeln waren am Samstag in der Stadt weniger das Thema als die endlich sommerlichen Aussichten für das Wochenende. Die aktuelle Regelung der Corona-Schutzverordnung erlaubten dem Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung zählt, wieder ohne click & meet und ohne vorherigen Test zu öffnen. Um die Außengastronomie nutzen zu dürfen, bedurfte es eines negativen Tests. Das Umkreis-Verzehrverbot jedoch fiel weg.

Samstagmorgen in Lengerich. Noch galt die dritte Stufe der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und auf den ersten Blick war in der Lengericher Fußgängerzone alles wie immer. Menschen mit Schutzmaske standen vor der Fleischerei, dem Stoffgeschäft, dem Bäcker in der Schlange und warteten auf Einlass. Versuchte man, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, erhielt man oft eine genervte Abfuhr – die Menschen sind es müde, über Corona zu reden. Von der Euphorie, von der in den Medien seit Tagen die Rede ist, war nichts zu spüren.

„ Wir haben deutlich mehr Anmeldungen für Beratungstermine. Wir haben deutlich mehr Anmeldungen für Beratungstermine. “ Barbara Krieger, Reisekauffrau

Vereinzelt war vorsichtiger Optimismus herauszuhören. Etwa bei dem älteren Ehepaar, das davon berichtete, auf dem Wochenmarkt Freunde getroffen zu haben. Man habe sich spontan für den Abend zum gemeinsamen Grillen verabredet. Auch die junge Familie, die in den Kleiderständern vor einem Modegeschäft stöberte: „Mein Mann sucht eine neue Jacke, endlich können wir in Ruhe aussuchen, anprobieren und bummeln.“

Trotzdem überwog noch die Vorsicht bei den Lengerichern, man blieb auf Abstand, begrüßte sich mit dem Ellenbogen und trug Maske – nur wenige trugen keine Mund-Nase-Bedeckung. Kommt man ins Gespräch, hört man immer wieder die Sorge, dass die Lockerungen jetzt übertrieben würden und einige wenige durch ihr Fehlverhalten alle Erleichterungen wieder zunichte machen könnten.

Pure Freude hingegen im Reisebüro bei Christina Dittrich und Barbara Krieger – die Zahl der Buchungen hat kräftig zugelegt. „Es macht Spaß, wieder unsere normale Arbeit zu tun. Wir haben deutlich mehr Anmeldungen für Beratungstermine,“ so Barbara Krieger. Man müsse sich aber nicht um den Sommerurlaub sorgen, noch gäbe es genügend freie Kapazitäten.

Gespannt ist Christina Dittrich auf die Rückmeldungen der Kunden, die jetzt gerade von der ersten Kreuzfahrt der Saison zurückkämen. Ein wenig Nervosität bleibe allerdings, noch immer könne kurzfristig ein Flug ausfallen: „Eine Garantie können wir da nicht geben, aber wir tun unser Möglichstes.“

Irritationen bezüglich der maßgeblichen Inzidenzzahl

Euphorisch war ein junger Mann, der freudestrahlend durch die Fußgängerzone lief und seinen – offenbar negativen Corona-Test – jedem unter die Nase hielt. Gute Laune herrschte auch beiden drei Bäckereifachverkäuferinnen am Rathausplatz, die Tische der Außengastronomie seien zur Frühstückszeit voll besetzt gewesen und ab Montag könne man auch wieder im Café sitzen, so die gute Nachricht. Das Schild im Eingang des „Römers“ verkündete, dass dieser für seine Gäste ab 3. Juni wieder geöffnet sei.

Groß war die Wiedersehensfreude bei der „Samstagmorgen-Kaffee-Whatsup-Gruppe“, die gleich mehrere Tische der Außengastronomie belegt hatte. Seit mehreren Jahren wird das gemeinsamen Samstagmorgen-Ritual zelebriert. „Es ist das erste Mal seit über acht Monaten, dass wir uns persönlich in dieser Runde wieder treffen können,“ so eine Teilnehmerin. Bis zuletzt sei unklar gewesen, ob ein Treffen überhauptmöglich sei.

Ab heute Stufe 2 Der Kreis Steinfurt wird ab Montag, 31. Mai, der Stufe 2 des nordrhein-westfälischen Stufenplans zur Lockerung der Corona-Maßnahmen zugeordnet. Das hat das Land NRW am Samstag rechtsverbindlich festgelegt, indem es den Kreis dementsprechend in die Liste der „Coronaschutz-Regeln vor Ort“ des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales eingetragen hat (www.mags.nrw). Mit der neuen Stufenzuordnung sind zahlreiche Öffnungen in Bereichen wie außerschulische Bildung, Kinder- /Jugendarbeit, Kultur, Sport, Freizeit, Einzelhandel, Messen/Märkte, Gastronomie, Tourismus und so weiter verbunden. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin unterhalb von 35 liegen, gilt ab Mittwoch, 2. Juni, voraussichtlich die Stufe 1 für den Kreis Steinfurt. teilt das Ministerium mit. ...

Am Samstagmorgen machte die Nachricht die Runde, dass die Inzidenz in Lengerich wieder auf über 50 gestiegen sei: „Alles stand auf der Kippe, bis klar war, dass die Inzidenz des Kreis Steinfurt (27,7) entscheidend für die Lockerungen ist,“ erklärte ein anderer Teilnehmer. Sogar das traditionelle Grünkohlessen habe man virtuell per Zoom-Konferenz abhalten müssen, jetzt sei man dankbar, sich mit den Freunden wieder leibhaftig austauschen zu können.