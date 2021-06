Innenstadt: Maskenpflicht entfällt

Die Maskenpflicht in der Lengericher Fußgängerzone wird ab Dienstag, 1. Juni, aufgehoben. Den Schritt kündigte Ludger Dierkes, Leiter des Fachdienstes Zentrale Dienste, am Montag gegenüber den Westfälischen Nachrichten an. Die an vielen Stellen angebrachten Hinweisschilder wurden im Lauf des Montags bereits abgenommen. Und die sinkenden Corona-Zahlen werden auch an anderer Stelle in den kommenden Tagen für Lockerungen beziehungsweise Öffnungen sorgen.

Dierkes begründete die Entscheidung bezüglich der fallenden Maskenpflicht mit den zurückgehenden Inzidenzwerten, die dazu führten, dass der Kreis Steinfurt ab Mittwoch in die sogenannte Stufe 1 eingeordnet werde, und der am Freitag ohnehin auslaufenden entsprechenden Schutzverordnung des Landes. Entfernt wurden seinen Worten zufolge alle von der Stadt in-stallierten Schilder, damit fällt auch auf einigen Parkplätzen die Maskenpflicht. Davon unberührt sind die geltenden Abstandsregeln und die in und vor den Geschäften zu beachtenden Vorgaben.

Verwaltung weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen

Ab Freitag ist dann auch wieder ein Besuch im Alten Rathaus möglich. Tourist-Information, Bücherei und Archiv haben dann wieder „normal“ geöffnet, das heißt dienstags bis donnerstags von 9.30 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr, freitags von 9.30 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Der neue Stufenplan in NRW 1/18 Angesichts sinkender Corona-Zahlen wagt Nordrhein-Westfalen Öffnungen und Lockerungen in zahlreichen Bereichen. Dabei soll ein neuer Stufen-Fahrplan helfen. Für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft ergeben sich daraus vielfältige Möglichkeiten. Foto: IMAGO / Wavebreak Media Ltd

STUFENPLAN : Die ab Freitag geltende aktualisierte Corona-Schutzverordnung wird drei Stufen von Inzidenzwerten enthalten, die unterschiedliche Öffnungsschritte für die Kommunen vorsehen:

Stufe 1 bei einer Neuinfektionsrate unter 35 gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen,

Stufe 2 mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 und

Stufe 3 für die Inzidenz 50 bis 100 .

Für einige Angebote mit überregionalem Einzugsbereich - etwa Freizeitparks (unter 50) - kommt es auch auf die landesweite Inzidenz an. Um in eine niedrigere Stufe zu kommen, muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Grenzwert liegen, die Lockerungen greifen dann zwei Tage später. Umgekehrt werden die Regeln verschärft, wenn die Inzidenz an drei Werktagen hintereinander einen Grenzwert überschreitet. Foto: dpa

NOTBREMSE : Die Notbremse der Bundes bleibt in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 wirksam. Hier haben die Länder keinen Spielraum. Foto: dpa

Für besonders infektionsgefährdete Veranstaltungen ist zudem der 1. September als frühestmögliches Öffnungsdatum vorgeschrieben – für Kreise und Städte mit einer Inzidenz unter 35 : Clubs und Diskotheken dürfen dann ihre Innenräume für wieder mit einem genehmigten Konzept für Getestete (ohne Personenbegrenzung) öffnen, wenn die Inzidenz auch landesweit unter 35 liegt. Musikfestivals mit bis zu 1000 Zuschauern mit Test und Konzept Sportfeste ohne Personenbegrenzung mit Konzept/Test Jahr- und Spezialmärkte mit Kirmeselementen ohne Test Volksfeste, Stadtfeste, Schützenfeste usw. mit Konzept; wenn Landesinzidenz unter 35: ohne Personenbegrenzung Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Stufe 3 : Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus zwei Haushalten. Stufe 2: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus drei Haushalten;

außerdem für zehn Personen mit Test aus beliebigen Haushalten. Stufe 1: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung erlaubt für Angehörige aus fünf Haushalten;

außerdem für 100 Personen mit Test aus beliebigen Haushalten. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

FREIZEIT : In Stufe 3 dürfen kleinere Außen-Einrichtungen (Minigolf, Kletterpark, Hochseilgarten mit Test, Freibäder für Sportbetrieb mit Test, Ausflugsfahrten mit Schiffen - in den Außenbereichen - und mit Test) öffnen. In Stufe 2 dürfen alle Bäder und Saunen sowie Indoorspielplätze mit Test und Personenbegrenzung öffnen. Liegt auch die Landesinzidenz stabil unter 50 (erstmals am 27. Mai unter 50), dürfen Freizeitparks und Spielbanken mit Test und Personenbegrenzung öffnen. Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichen Einrichtungen mit Test sind möglich. In Stufe 1 darf man Freibäder ohne Test besuchen; Clubs und Diskotheken dürfen Außenbereiche für bis zu 100 geteste Personen öffnen. Auch Bordelle dürfen mit Test wieder öffnen. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

SPORT AUßEN : Stufe 3: Kontaktfreier Außen-Sport mit bis zu 25 Personen Stufe 2 : Kontaktfreier Außen-Sport ohne Personenbegrenzung; Kontaktsport unter freiem Himmel mit bis zu 25 Personen (Test und einfache Rückverfolgbarkeit) Stufe 1 : Kontaktsport mit bis zu 100 Personen (Test und einfache Rückverfolgbarkeit) Foto: dpa

SPORT INNEN (auch Fitnessstudios) : Stufe 3: verboten Stufe 2: kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung, Kontaktsport mit bis zu 12 Personen, jeweils mit Kontaktverfolgung und Test. Stufe 1: Kontaktsport mit bis zu 100 Personen, hochintensives Ausdauertraining (z.B. Indoor-Cycling) mit bis zu 15 Personen, jeweils mit Kontaktverfolgung und Test. Wenn die Landesinzidenz unter 35 liegt, entfällt die Testpflicht. Foto: dpa

ZUSCHAUER Stufe 3: Außen bis zu 500 Zuschauer mit Test, Sitzplan, ohne prozentuale Kapazitätsbegrenzung. Stufe 2: Außen bis zu 1.000 Zuschauer, max. 33 Prozent der Kapazität, ohne Test. Innen bis zu 500 Zuschauer mit Test und Sitzordnung nach Schachbrettmuster, jeweils mit Sitzplan. Stufe 1: Außen über 1.000 Zuschauer erlaubt, max. 33 Prozent der Kapazität. Innen bis zu 1.000 Zuschauer mit Test, max. 33 Prozent der Kapazität, jeweils mit Sitzplan, Sitzordnung nach Schachtbrettmuster. ab 01.09.: Sportfeste ohne Personenbegrenzung mit genehmigtem Konzept (mit Test) erlaubt. Foto: dpa

GASTRONOMIE : Bei Stufe 3 bleibt es bei Außengastronomie mit Tests. In Stufe 2 gilt: außen ohne Test, drinnen mit; Kantinen dürfen für Betriebsangehörige ohne Test öffnen. In Stufe 1 entfällt auch innen die Testpflicht; abr nur, wenn auch die Landesinzidenz unter 35 liegt. Bei Stufe 3 gilt zudem außen 1,50 Meter Abstand zwischen den Tischen; ab Stufe 2 auch innen 1,50 Meter Abstand. Zuvor waren es drinnen zwei Meter Mindestabstand gewesen und damit 50 Zentimeter mehr als in einigen anderen Bundesländern. Foto: dpa

PRIVATVERGNÜGEN : Stufe 3 : keine privaten Veranstaltungen oder Partys erlaubt Stufe 2: Private Veranstaltungen - ohne Partys - mit bis zu 100 getesteten Gästen und drinnen mit bis zu 50 sind zulässig. Stufe 1 : Private Veranstaltungen sind draußen mit bis zu 250 Gäste ohne Test und drinnen mit bis zu 100 Gäste mit Test zulässig. Partys dürfen draußen mit bis zu 100, innen mit bis zu 50 Personen gefeiert werden, jeweils mit Test und ohne Abstand. Foto: dpa

KULTUR : Stufe 3 : Veranstaltungen draußen mit bis zu 500 Personen (Schachbrett-Sitzplan und Test). Konzerte innen , Theater, Oper, Kinos mit bis zu 250 Personen (Test, Sitzplan). Stufe 2 : Veranstaltungen innen mit bis zu 500 Besuchern (Test und Sitzplan). Museen und ähnliches ohne Terminvereinbarung. Stufe 1 : Veranstaltungen außen und innen mit bis zu 1000 Personen (Sitzplan und Test) Foto: dpa

EINKAUFEN : In allen Städten und Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wird Einkaufen im gesamten Einzelhandel ohne vorherigen negativen Corona-Test wieder möglich. In Stufe 3 gilt eine Begrenzung von einem Kunden auf 20 Quadratmeter , in Stufe 2 ein Kunde pro 10 Quadratmeter , in Stufe 1 gilt dies auch für große Läden mit über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche (entsprechend strengere Sonderregeln entfallen). Auf einer Sonderseite bietet das Land NRW einen Überblick über die weiteren Regelungen des Stufenplans . Foto: dpa

SCHULE : Ab 31. Mai sollen alle Schüler wieder vollständig in den Präsenzunterricht zurückkehren, sofern eine stabile Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt erreicht ist. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern streben an, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Foto: dpa

TOURISMUS Stufe 3 : „Autarke“ Übernachtungen (Ferienwohnungen, Camping, Wohnmobile) mit Test möglich. Öffnung von Hotels ohne Kapazitätsbegrenzung auch für private Übernachtungen mit Frühstück, aber ohne weitere Innengastronomie.

Busreisen mit Test und Kapazitätsbegrenzung (60 Prozent), falls nicht ausschließlich Geimpfte/Genesene teilnehmen oder alle Atemschutzmasken tragen. Stufe 2: Volle gastronomische Versorgung für private Gäste. Stufe 1: Busreisen ohne Kapazitätsbegrenzung, wenn alle Teilnehmer aus Regionen mit Inzidenz unter 35 kommen. Foto: dpa

TESTEN : Bei den Tests in NRW sind laut Gesundheitsminister Laumann nur noch 0,1 Prozent positiv. Das Testen werde weiterhin die „Eintrittskarte“ bleiben, um an bestimmten gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie gelten 48 Stunden . Foto: dpa

IMPFEN : In NRW hätten inzwischen rund 7,7 Millionen Menschen eine Erstimpfung erhalten, sagte Laumann am Mittwoch (26.5.). Das seien rund 43 Prozent der Bevölkerung. 13,8 Prozent hätten schon den vollen Impfschutz. In den nächsten Wochen und Monaten werde noch „viel Geduld“ gebraucht, sagte Laschet. Denn aktuell stünden mehr Zweit- als Erstimpfungen an. Nicht jeder werde noch vor den Sommerferien geimpft werden können. „Wir sind noch in der Mangelsituation.“ Die Betriebsärzte starteten aber ab dem 7. Juni , wie geplant, mit Erstimpfungen, sagte Laumann. Dann soll auch die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Foto: dpa

KITA: Kindertagesstätten kehren vom 7. Juni an in den Regelbetrieb mit voller Betreuungsstundenzahl zurück. Die Gruppentrennung wird aufgehoben. Außerdem sollen in den Kitas Lolli-Schnelltests angeboten werden. Stamp bat die Eltern darum, das freiwillige, kostenlose Angebot zweimal pro Woche zu nutzen. Bei den Beiträgen bleibt es dabei, dass die Eltern für das erste Halbjahr insgesamt nur die Hälfte der üblichen Summe bezahlen müssen. Dabei werden voll erstattete und normal bezahlte Monatsbeiträge zwischen Januar und Juni gegengerechnet. Foto: dpa

Noch keine Auswirkungen hat die verbesserte Corona-Lage auf die für die Verwaltung geltenden Regeln. Die bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Bürger können sich entweder telefonisch oder per E-Mail mit den Mitarbeitern der Kommune in den Gebäuden an der Tecklenburger Straße in Verbindung setzen. Zwingend notwendige Besuche sind nur mit Terminvereinbarung möglich. Ein Prozedere, das sich nach Einschätzung von Ludger Dierkes bewährt und eingespielt hat. Von einer Öffnung sehe man derzeit nicht zuletzt deshalb noch ab, weil es für Besucher schwer werden könnte, die Mindestabstände in den Fluren einzuhalten. Der zwei Mal wöchentlich tagende Einsatzstab der Stadt werde die Situation aber weiter beobachten und nach 14 Tagen möglicherweise neu bewerten.

Kein Test vor Freibadbesuch

In den Schwimmbädern der Bäder und Wasser GmbH (BWG) bereitet man sich derweil auf den Saisonstart vor. Das erste Bad geht bereits am Mittwoch an den Start, es wird das in Hagen a.T.W. sein, so BWG-Prokurist Tilo Frömmel. In Lengerich sei damit Anfang/Mitte kommender Woche zu rechnen. Der genaue Termin stehe nicht fest und hänge davon ab, wann die Ergebnisse der obligatorischen Beprobungen vorlägen. Das Hallenbad wird wie üblich während der Sommersaison bis zum 31. August geschlossen bleiben. Für Schulen bedeutet das, dass Schwimmunterricht im Freibad möglich sein wird, allerdings, schränkt Frömmel ein, zu den jeweiligen Unterrichtszeiten immer nur für eine Klasse. „Wir können deshalb nicht alle Wünsche erfüllen.“ Um mehr Kapazitäten anzubieten, hätte das Freibad während der Unterrichtszeiten für andere Gäste geschlossen bleiben müssen. Eine Option, die für die BWG nicht infrage gekommen sei.

Die wichtigsten Regeln für den Freibadbesuch: Besucher werden nach dem aktuellen Stand keinen Test vorlegen müssen, allerdings ist der Besuch verboten, wenn Personen Corona-Symptome aufweisen. Maskenpflicht gilt in überdachten Bereichen, ausgenommen ist davon der Eingangsbereich, wo Besucher wie üblich aber Mindestabstand halten müssen. Zur Kontakterfassung kann die Luca-App genutzt werden. Wer die nicht auf seinem Smartphone hat, muss seine Daten schriftlich hinterlassen. Die Duschen können in begrenzter Zahl genutzt werden.