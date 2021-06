Spiel mit der Gesundheit

„Ich bin noch nicht das zweite Mal geimpft, deshalb möchte ich den Aufenthalt in den Sommer schieben.“ Diesen Satz, in verschiedenen Versionen, hat Dr. Michael Mandrysch in den vergangenen Wochen sehr oft gehört. Was den Mediziner nicht erfreut. „Wer jetzt Versorgungsbedarf hat, ihn aber nicht in Anspruch nimmt, erhöht sein Gesundheitsrisiko“, warnt der Chefarzt der Neurologie in der Helios-Klinik.

Doch die Angst vor dem Coronavirus hält viele Patienten von einem stationären Aufenthalt ab. Nicht nur an der Martin-Luther-Straße, sondern bundesweit. Der Mediziner verweist auf eine Studie der Deutschen Schlaganfallgesellschaft, der zu Folge die Zahl der Patienten um rund 30 Prozent zurückgegangen ist. Eine Zahl, die Michael Mandrysch in etwa für die Helios-Klinik bestätigt. „Und in den umliegenden Krankenhäuser sieht es auch nicht viel anders aus“, fügt er hinzu.

„ Ich gehe als Arzt zur Arbeit mit der Gewissheit, da bin ich sicher. Ich gehe als Arzt zur Arbeit mit der Gewissheit, da bin ich sicher. “ Dr. Michael Mandrysch

Immerhin, die Zahl der Patienten, die die ambulante Sprechstunde – nicht nur in der Neurologie – aufsuchen, ist in den vergangenen Wochen kontinuierlich gestiegen. Doch immer wieder wird der Arzt mit der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus konfrontiert. „Unbegründet“ ist das für ihn mit Blick auf das „ausgeklügelte Hygienekonzept in der Helios-Klinik“. Dazu gehört die Testung aller Patienten, die aufgenommen werden, mittels PCR-Test. Bei Notfällen wird ein Schnelltest vorgeschaltet. Über 60 Prozent der Mitarbeitenden seien bereits das zweite Mal geimpft, fügt er hinzu. Und spricht einen bemerkenswerten Satz aus: „Ich gehe als Arzt zur Arbeit mit der Gewissheit, da bin ich sicher.“

Doch trotz aller Aufklärung, die Zurückhaltung bei vielen Patienten bleibt. Was den Chefarzt vor diesem Hintergrund nicht überraschen würde, wäre „eine Welle an Neuaufnahmen im Spätsommer oder Herbst, wenn viele geimpft sind“. Dann würden Patienten die Pflegekräfte und Ärzte nicht mehr so oft sehen wie jetzt. „Da bleibt einfach etwas mehr Zeit für jeden Einzelnen“, hat er an sich selbst festgestellt. Die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten sind nach seiner Beobachtung ein weiterer Grund, einen stationären Aufenthalt zu schieben.

Eingeschränkte Besuchszeiten schrecken Patienten ab

Dass das verheerende Folgen haben kann, musste Michael Mandrysch vor Kurzem miterleben. Ein Parkinson-Patient sei in die Ambulanz gekommen, weil es ihm schlechter ging. „Wir wollten ihn stationär aufnehmen, um ihm zu helfen. Aber das wurde mit Hinweis auf das Coronavirus abgelehnt“, blickt er zurück. Wenige Tage später sei dieser Patient abends in die Notaufnahme gekommen. „Da zeigte er schon seit neun Stunden Symptome eines Schlaganfalls.“ Der Neurologe holt tief Luft. „Wir konnten nichts mehr machen, er ist verstorben“, sagt er mit leiser Stimme.

Ob die Person hätte gerettet werden können, wenn sie dem Vorschlag eines stationären Aufenthalts gefolgt wäre? Michael Mandrysch spekuliert darüber nicht, verweist darauf, dass es bei einem Schlaganfall auf jede Sekunde ankomme. Angesichts sinkender Inzidenzwerte hält er es „für unsinnig, mit einem Krankenhausaufenthalt zu warten“. Zudem werde im Krankenhaus aktuell über eine Lockerung der Besuchsregelung nachgedacht. Derzeit entscheiden die Chefärzte, ob ein Patient Besuch empfangen darf.

Eines ist ihm am Ende des Gesprächs noch wichtig: „Es ist beeindruckend, wie die Pflegekräfte im Haus bis zu acht Stunden mit Maske arbeiten und Großes leisten.“