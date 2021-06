Hilfe in dringenden Fällen

An sich ist es ja etwas eher Intimes, der Gang zur Toilette. Doch auch das hat Corona verändert. Denn in Zeiten der Pandemie sind offenbar viele Bundesbürger in Not geraten, die unterwegs waren und nach einem stillen Örtchen suchten. Das hat ein erhebliches Medienecho gefunden. Der Tagesspiegel aus Berlin schrieb in einem Kommentar von einem „sanitären Ausnahmezustand“. Der Spiegel schilderte den Fall einer älteren Dame mit einem offenbar sehr dringenden Bedürfnis, der in ihrer Bank die Nutzung der Toilette untersagt worden war „unter Verweis auf Ansteckungsgefahr, das Infektionsschutzgesetz, Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern etceterapipi“. Zahlreiche Regionalzeitungen bemängelten grundsätzlich, dass es zu wenig öffentliche Toiletten gebe. Es ließen sich noch zahlreiche weitere Beispiele anführen. Und in Lengerich? Kann offenbar weitgehend Entwarnung gegeben werden, so zumindest der Eindruck nach einer stichprobenartigen Umfrage in der Innenstadt.

Die Stadtverwaltung verweist auf das öffentliche Toilettenhaus hinter der Stadtsparkasse. Die ist in der Woche immer von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet – aber wer sich unter Lengerichern umhört weiß, dass sie nicht gerade eine beliebte Adresse fürs kleine und große Geschäft ist. Daran ändert auch die tägliche Reinigung nichts.

Dann gibt es noch den WC-Flyer von Bündnis für Familie und Seniorenbeirat, der unter dem Motto „Lengerichs Innenstadt entspannt genießen“ Auskunft über stille Örtchen gibt. Doch sind die dort genannten Adressen auch in Corona-Zeiten zugänglich? Neben der genannten Toilette an der Sparkasse werden im Umfeld der Fußgängerzone sechs weitere Adressen genannt. Zwei haben die WN aufgesucht. Und siehe da, sowohl bei Euronics JK & Hawerkamp an der Münsterstraße als auch beim Urfa-Grill an der Bahnhofstraße wurde versichert, dass die hauseigene Toilette Kunden offenstehe.

Abseits der schriftlich fixierten WCs gibt es indes weitere Möglichkeiten. Ulrich Veltmann lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass nicht nur Kundschaft, sondern jeder, der ein dringendes Bedürfnis verspüre, die Toilette in seiner Buchhandlung an der Münsterstraße nutzen darf. „Das ist überhaupt keine Frage.“ Sandra Witte, Inhaberin von „Das Lädchen“ an der Bahnhofstraße, hat sogar einen Aufkleber an der Eingangstür, der darauf hinweist, dass Mütter, die ihr Baby stillen wollen, bei ihr willkommen sind. Gleiches gelte für Eltern, die den Nachwuchs wickeln müssen. „Und diese Personen können natürlich auch die Toilette benutzen.“

In der Filiale der Bäckerei Blömker am Rathausplatz weist die freundliche Verkäuferin bei der Frage nach dem WC sofort mit einem Lächeln die Richtung – und erzählt dann, dass gerade mit der Wiederaufnahme der Außengastronomie der Gang zur Toilette wieder öfter zu beobachten sei. Sechster „Testort“ ist das Unikat an der Bahnhofstraße. Sylvia Mathäa, Vorsitzende vom Trägerverein, betont, dass Kunden auch in Corona-Zeiten die zum Geschäft gehörende Sanitäreinrichtung besuchen dürfen. „Kein Thema.“

Allein an einer Adresse wird auf Nachfrage mitgeteilt, dass Gästen der Gang zum stillen Örtchen noch nicht erlaubt werden könne: im Alten Rathaus, wo die Stadt die Tourist-Information betreibt, die Bücherei und das Archiv. Dort wird am Freitag wieder alles geöffnet (siehe unten stehenden Bericht ) – bis auf die Toilette, die bleibt zu.