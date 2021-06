In der Helios-Klinik gilt ab Montag für Besuche die 1-1-1-1-Regel. Dahinter verbirgt sich nach Angaben des Krankenhauses die Formel „ein Patient, ein Besucher, eine Stunde, einmal am Tag“. Diese Regelung greift ab dem vierten Belegungstag, an dem der Patient in dem Haus an der Martin-Luther-Straße 49 behandelt wird.

Für die Besucher gilt zudem, dass sie mit Blick auf das Coronavirus entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Die Zeiten, in denen Patienten einen Besucher empfangen dürfen, sind von der Klinik auf die vier Stunden zwischen 11 und 15 Uhr festgelegt worden. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auch bei den neuen Besuchsregeln. Darauf weist die Klinik in einer Pressemitteilung ausdrücklich hin.

Am Klinikeingang ist dann auch eine digitale Registrierung der Besucher per Smartphone möglich. Dazu muss am Eingang ein QR-Code gescannt werden, anschließend ist ein Online-Fragebogen zu möglichen Covid-19-Symptomen auszufüllen. Wer über kein Smartphone verfügt, kann weiterhin das bekannte Papierformular benutzen.

Unabhängig von seinem Impfstatus erhält jeder Patient an jedem fünften Tag eine PCR-Test.