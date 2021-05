Steuererhöhung fällt moderat aus

Lienen -

Auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 werden die Hebesätze der Grundsteuern Steuern nur halb so stark erhöht, wie Kämmerer Daniel Püttcher das zunächst für notwendig erachtet hatte (die WN berichteten). In mehreren Gesprächen haben sich die Fraktionen und die Verwaltung einander angenähert, sodass bei der Haushaltsverabschiedung am Montagabend im Rat ein Kompromissvorschlag der CDU zum Tragen kam.