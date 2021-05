Höllenlärm statt Sonntagsruhe

Sobald die Sonne herauskommt, ist es vorbei mit Ruhe und Beschaulichkeit. Dann fahren von morgens bis abends teils hochmotorisierte Rennmaschinen – Motorräder, Trikes, Pkw und getunte Sportwagen – mit oft ohrenbetäubender Lautstärke durch das ansonsten idyllische Holperdorper Tal. Dann ist zwischen Lienen, Hagen und Bad Iburg die Hölle los.

An manchen Tagen zählen die Anwohner hier mehrere tausend Fahrzeuge auf der schmalen, kurvenreichen Straße. Ob diese Fahrer einen Blick für Kirschblüte und leuchtende Rapsfelder haben? Ihr Blick gilt eher den Serpentinen im Lienener Wald, die sie als fahrerische Herausforderung annehmen. Und so hat sich ein regelrechter Motorradtourismus entwickelt, ablesbar an Kennzeichen aus weit entfernten Städten und Kreisen. Ein Gespräch auf der Terrasse wird für die Anwohner dann schwierig bis unmöglich.

Oft verstehe man in dem Höllenlärm sein eigenes Wort nicht mehr, klagen Heike Berger, Ute Wulfert, Martin Hörsken und Matthias Kreutzer. Sie sind Mitglieder der Bürgerinitiative „Gegner des Motorradterrors“. Und sie fragen, wie viel die Freiheit dieser „freiheitsliebenden Motorrad- und Sportwagenfahrer“ gegenüber der Freiheit der Anwohner wiegt.

„Seit 2004 versuchen wir, die für uns Anwohner, unsere Kinder und die Wildtiere äußerst unbefriedigende und gefährliche Situation zu verbessern“, sagt Kreutzer. In den Anfangsjahren hätten sie einige Erfolge erzielt, aber inzwischen, insbesondere seit der Corona-Pandemie, habe sich die Situation wieder massiv verschlechtert.

Im Dezember vergangenen Jahres hat die Bürgerinitiative in einer Unterschriftenaktion mit rund 700 Unterzeichnern dem Kreis Steinfurt die Forderung nach einer Wochenend-Sperrung der Holperdorper Straße übermittelt, „weil die Belastungen in den letzten 20 Jahren stetig zugenommen haben und uns krank machen“.

Zudem haben die Aktiven vor ein paar Wochen, seit die Frühjahrssaison in vollem Gang ist, neue Transparente auf den Wiesen platziert, um die Gedankenlosen unter den Rasern auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. „Krach macht krank“ steht da, aber auch „Lasst uns endlich in Ruhe“.

Manche Fahrer sind tatsächlich beeindruckt, wenn sie das lesen, und fahren langsamer, wie Matthias Kreutzer berichtet. Für die Unbelehrbaren finden die Anwohner deutlichere Worte: „Raser, Krachmacher, Egoisten“ oder „Scheiß-Raser, haut ab!“.

Diese Schärfe sei erforderlich, meinen die Anwohner, denn es sei gerade auch seitens mancher Motorradfahrer viel Aggression im Spiel: „Manche hupen extra laut oder geben noch mehr Gas, wenn sie die Plakate lesen.“ Von der Initiative selbst durchgeführte Lärmmessungen ergaben Spitzenwerte über 100 Dezibel. So laut ist eine Kreissäge. Sounddesign sei für viele Motorradfahrer Teil des Vergnügens: „Leise ist scheiße“ hat ein Unbekannter auf ein Plakat zum Lärmschutz gesprüht.

Zudem gebe es gefährliche Wettrennen, erzählen die Anwohner, die auch von schweren Unfällen berichten. Fast jede Woche passiere etwas, häufig müsse der Rettungshubschrauber kommen. Martin Hörsken ist seit 36 Jahren im Rettungsdienst tätig, er kennt die schweren Verletzungen bis hin zu Todesfällen, die aus der Raserei resultieren.

Dennoch: Nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde gibt die Gesetzeslage keine Handhabe, die Straße dauerhaft oder auch nur an den Wochenenden zu sperren. Die Bürgerinitiative macht der Behörde keinen Vorwurf, im Gegenteil, man fühle sich dort durchaus verstanden und unterstützt, betont Hörsken. Der Landkreis habe Tempolimits verhängt, große Plakataktionen zur Aufklärung veranlasst und Kontrollen durchgeführt.

Leider seien nur Geschwindigkeitskontrollen mit der Laserpistole wirksam, wenn die Raser direkt im Anschluss von Polizisten mit der Kelle an den Straßenrand gewinkt werden. Für derartige Aktionen ist jedoch eine längere Strecke plus Ausweichareal zur Überprüfung der Fahrer erforderlich, die die Topographie nur an einer Stelle bietet. Bei „normalen“ Blitzaktionen, bei denen Raser per Brief zur Kasse gebeten werden, können sich Betroffene ihrer Pflicht entziehen, weil ihre Identität wegen des Helms nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. „Wir haben schon beobachtet, wie sich Raser mehrfach blitzen ließen und den Stinkefinger zeigten“, erzählen die Anwohner.

Die Bürgerinitiative hofft auf die Hilfe der Politik. „Wir brauchen, wie das in anderen europäischen Ländern längst üblich ist, die Halterhaftung“, erklärt Hörsken; die alleinige Fahrerhaftung reiche nicht aus. Briefe an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sind unterwegs, Bundestagsabgeordnete sollen mobilisiert werden.