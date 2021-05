Zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 20 Euro wurde am Mittwoch ein 21-jähriger Metelener beim Amtsgericht Steinfurt verurteilt. Das Gericht befand ihn für schuldig, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet sowie diese beleidigt zu haben.

Nach der Anklage soll der Metelener am 13. Juni des vergangenen Jahres bei seiner Wohnung mit Gästen aus der gegenüber liegenden Gaststätte in eine lautstarke Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Grund dafür waren gegenseitige Vorwürfe des störenden Lärms aus dem Biergarten und durch ein überlautes Telefongespräch des Angeklagten, das er sitzend im zur Straße gelegenen Fenster führte. Von einigen Gästen seien nach Angaben des 21-Jährigen Beleidigungen gegen ihn ausgesprochen worden wie „Du Arschloch, geh rein und mach das Fenster zu.“

Verwandte schalten sich ein

Nachdem sich die verbalen Auseinandersetzungen, in die sich auch die im selben Haus wohnenden Mutter, Schwestern und Brüder einschalteten, wurde von der Gaststätte aus die Polizei informiert, die gleich mit zwei Streifenwagen anrückte. „Es war nicht das erste Mal, dass wir an dieser Stelle zu einem Streit gerufen wurden, bei dem es ziemlich aggressiv zuging“, sagte einer der als Zeugen geladenen Polizisten aus.

Der Aufforderung der Polizei, in seine Wohnung zurückzukehren, das Fenster zu schließen und die Jalousie herunterzulassen, kam der Angeklagte nicht nach. Er beleidigte die Polizisten mit Ausdrücken wie „Verpisst euch!“ und „Ich ficke euch alle!“ Zudem ließ er erkennen, dass er die Streitigkeiten selbst auf seine Weise in der Gaststätte zu beenden gedachte. Das wollte die Polizei mit allen Mitteln verhindern und zog ihn durch das geöffnete Fenster, um ihn Gewahrsam zu nehmen.

Heftige Gegenwehr

Dagegen stemmte sich der Angeklagte mit weiteren Beleidigungen und heftiger Gegenwehr gegen die anwesenden Polizisten. Auch in einem weiteren Polizeifahrzeug, mit dem er nach Rheine in den Gewahrsam verbracht werden sollte, verhielt er sich in aggressiver Weise, so dass er von dem begleitenden Beamten fixiert wurde. Geschlagen, wie der Angeklagte behauptete, habe ihn keiner der Polizisten, sagte ein Zeuge aus.

Separate Verhandlung gegen Bruder

Gleichzeitig ergab sich mit den Familienmitgliedern und der Polizei eine weitere brenzlige Situation, bei dem ein Messer und eine zerschlagene Flasche eine Rolle spielten. Das war jedoch am Mittwoch nicht Gegenstand der Verhandlung. Vielmehr wird in dieser Sache gegen den jüngeren Bruder in einem gesonderten Verfahren ermittelt.

Aufgrund der glaubwürdigen und übereinstimmenden Aussagen der Zeugen sah es das Gericht als erwiesen, dass sich der Angeklagte des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung schuldig gemacht hatte und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe.