Metelen -

Im Sommer soll die Kita „Niara“, die aktuell in einem Provisorium in der ehemaligen Grundschule untergebracht ist, in einen Neubau am Schützenwald umziehen. Beim Besuch auf der Baustelle wird bereits deutlich, dass sich die Mädchen, Jungen und ihre Erzieherinnen auf ein Gebäude freuen können, das mehr bietet als die Standards, die für Kindergärten vorgeschrieben sind.