Stahltechnik Kremer gehört zu den Top-Arbeitgebern im Ort und schickt sich an, diesen Status weiter auszubauen. In den kommenden Monaten wird die Produktionsfläche des Unternehmens annähernd verdoppelt. Damit einher geht ein noch stärkerer Fokus auf Automation. Zusätzliche Arbeitsplätze werden im Laufe des Neubauprozesses ebenfalls entstehen.

Geschäftsführer Ansgar Kremer erläuterte bei der Vorstellung des Projekts, dass die vorhanden Hallen erweitert und sich künftig bis fast an die B 70 erstrecken werden. Neu im Unternehmen ist eine eigene Lackiererei, verbunden mit einem vorbereitenden Sandstrahl-Arbeitsbereich. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Fertigteile für die Industrie transportfertig herzustellen. Die Tiefe der Fertigung im Unternehmen nimmt so zu, ergänzt durch eine deutliche Ausweitung der Kapazität.

Stärkere Automatisierung

Eine zweite Laserschnittanlage wird in der neuen Halle errichtet, ebenso wie zwei weitere Kantbänke. Bedient werden beide automatisch durch Rohmaterialien, die aus einem Hochregallager automatisch zugeführt werden. Diese Automation erlaube es, Großserien trotz der starken Mitbewerber im osteuropäischen Bereich konkurrenzfähig zu fertigen. „Wir bleiben so wettbewerbsfähig“, so Ansgar Kremer.

„Wir gehen hier einen Schritt, den es im Umkreis nicht so häufig gibt“, erläutert der Geschäftsführer den Weg zur stärkeren Automatisierung in der Fertigung des Stahltechnik-Betriebes. In dieses Konzept passt auch ein Schweißroboter, der gerade bei Großserien die Mitarbeiter unterstützt.

Befürchtungen, dass die stärkere Automation Arbeitsplätze vernichtet, tritt Ansgar Kremer entgegen. Durch die deutliche Produktionsausweitung würden im Gegenteil sogar noch weitere Arbeitsplätze entstehen. Nach und nach geht er von 30 bis 50 neuen Jobs aus, die parallel zum Errichtungsfortschritt entstehen.

Der Zeitplan für die neue Halle, die zwei Meter höher wird als die vorhandene Produktionsstätte, ist ambitioniert. „Bis zur 36 Kalenderwoche“, also bis Mitte September, soll die große Halle, die sich optisch anpasst, stehen. „Dann muss sie fertig sein, denn dann kommen die Maschinen“, beschreibt der Kremer-Geschäftsführer die enge Taktung.

Miete der Produktionshalle entfällt

Doch damit kennen sie sich aus in dem Betrieb, denn schon heute sind die Produktionsabläufe Schweißen, Kanten, Schweißen und Lackieren zeitlich genau aufeinander abgestimmt.

Lediglich der letzte Schritt, die Lackierung der Fertigteile, war bislang ein Provisorium. Tonnenweise musste täglich mit dem Lkw Material zu einer angemieteten Produktionshalle in der Nähe gebracht werden. Das wird nach Inbetriebnahme der neuen Halle ein Ende haben.

Ansgar Kremer schaut sehr optimistisch in die Zukunft des Betriebs, an dem die Coronakrise kaum merklich vorübergegangen ist. Fast alle der mehr als 80 Mitarbeiter des Betriebes seien erst kürzlich geimpft worden, freut sich der Chef, diese Sorge vom Bein zu haben. Was ihn aktuell mehr umtreibt, ist die Lieferung von Rohware. Der Markt sei sehr eng, berichtet er. Kremer Stahltechnik habe sich aber in der Vergangenheit große Kontingente gesichert, so dass bis zum Ende des Jahres keine Engpässe drohten.