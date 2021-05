Nach Warnung lenkt der Täter ein

Einem 45 Jahre alten Mann aus Nordwalde wurde am 5. Januar wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein sofort einkassiert. Anschließend ging bei ihm der Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft ein, in dem ihm unter anderem mitgeteilt wurde, dass ihm der Führerscheinen für weitere neun Monate entzogen wird. Damit war der gebürtige und bisher nicht vorbestrafte Altenberger nicht einverstanden und widersprach mit Unterstützung einer Rechtsanwältin dem Strafbefehl. Am Mittwoch fand der Prozess im Amtsgericht Steinfurt statt.

Die vom Angeklagten in Abrede gestellte Trunkenheitsfahrt am späten Abend des 4. Januars sprach sich damals deshalb herum, weil der Pkw im Graben an der L 555 zwischen Greven und Nordwalde gelandet und der beschuldigte Fahrer von der zwischenzeitlich benachrichtigten Polizei nicht mehr am Unfallort aufzufinden war. Erst nachts trafen die Ordnungshüter den Unfallfahrer an. Zwei Blutproben, die gegen 1.47 Uhr und 2.18 Uhr durchgeführt wurden, ergaben 1,06 und 0,96 Promille. Der Angeklagte behauptete, bis zur Unfallzeit gegen 22.15 Uhr höchstens drei Bier zu sich genommen zu haben. „Ich wollte einen nicht weit weg wohnenden und befreundeten Bauern bitten, den Wagen aus dem Graben zu ziehen. Doch leider war er nicht anzutreffen“, erklärte der 45-Jährige. Danach sei er zu seinen Eltern gelaufen. Dort habe er aus Verzweiflung weiter Alkohol zu sich genommen, berief sich der Arbeitslose auf den Fall des Nachtrunks.

„Die Polizei soll bei meinen Eltern geklingelt haben. Aber ich habe nichts gehört“, begründete der Beschuldigte, weshalb er den Beamten erst nachts die Tür geöffnet hatte. Die Polizei hatte erst den Halter des Fahrzeugs angerufen und von ihm die Adresse des Fahrers erhalten. Der Angeklagte wies das Gericht unter Tränen darauf hin, dass er für einen künftigen Job unbedingt seinen Führerschein zurückbekommen müsse und just zu dieser Zeit wegen der Trennung von seiner Lebenspartnerin und seines kleinen Sohnes emotional sehr angeschlagen gewesen sei.

„Der Promillewert war aber dabei, sich abzuschwächen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass sie bereits zur Unfallzeit fahruntüchtig gewesen sind“, erkannte die Richterin den Nachtrunk nicht an. Der Nachtrunk sei aber kein Widerspruch. „Zwischen dem Alleinunfall und der Blutprobe ist sehr, sehr viel Zeit vergangen“, wandte die Verteidigerin ein.

Darauf hin bot die Richterin an, einen Gutachter zu beauftragen. „Ich habe damit keinen Stress. Nur dann bekommen Sie ihren Führerschein noch später zurück und die Kosten des Verfahrens steigen“, warnte sie den Angeklagten und schlug einen Deal – Führerscheinentzug für weitere vier Monate – vor. Anschließend bat die Verteidigerin das Gericht, sich mit ihrem Mandanten draußen vor dem Sitzungssaal beraten zu dürfen. Nach zehnminütigem Austausch willigten beide ein. Hiernach gab es trotzdem die Plädoyers der Staatsanwältin und Verteidigerin (sechs bzw. drei Monate Führerscheinsperre), damit das Urteil, vier Monate und 600 Euro Geldstrafe sowie Übernahme der Prozesskosten, gefällt werden konnte.