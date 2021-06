Für die Gläubigen sind die Türen der Christuskirche zuletzt häufiger geschlossen geblieben, denn Präsenzgottesdienste fanden coronabedingt nicht statt. Dennoch herrschte in den vergangenen Wochen nicht immer Ruhe in der Kirche. Das hat vor allem einen Grund: Die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge musste einen Teil des Gebäudes sanieren. „Wir hatten ein massives Feuchtigkeitsproblem“, sagt Presbyter Wilfried Löwen, der sich als „Kirchmeister Bauen“ mit dem Problem befasst hat.

Ihm selbst war an einer Stelle der Kirchenwand, die sonst von Osterkerze und Piano etwas verdeckt wird, aufgefallen, dass Putz von der Wand abblätterte. Später wurden weiße Flecken an den Stufen des Altarraums entdeckt. Es stellte sich heraus, dass im Altarraum sowie teilweise an den Seitenwänden das Feuchtigkeitsproblem besteht. „Es ist ganz eindeutig Grundwasser, das ins Mauerwerk eingedrungen ist“, sagt Wilfried Löwen.

Noch ein Wasserproblem

Um den Schaden zu beheben, hat die Kirchengemeinde eine Fachfirma mit der Sanierung beauftragt. Ende April ging es los. Die Firma hat tiefe Löcher in die Wände gebohrt und Heizstäbe mit bis zu 400 Grad Celsius in die Bohrlöcher gepackt. „Nach vier bis fünf Stunden waren die so erhitzt, dass Dichtungsmittel da rein gekommen sind“, erklärt Löwen. Das Dichtungsmittel habe sich dann verfestigt und so eine Wassersperre entwickelt. Die Feuchtigkeit aus dem Boden kann damit nicht mehr so weit eindringen und nicht in den Kirchenraum steigen. Der Teil der Arbeit ist erledigt. Es muss der betroffene Bereich nur noch gestrichen, die Sockelfliesen wieder angeklebt und die Holzleisten angebracht werden. Ende kommender Woche soll dann alles fertig sein.

Das war und ist aber nicht die einzige Baustelle in der Christuskirche. Ein Wasserproblem gab es noch einer anderen Stelle und zwar im Heizungskeller. Dort wurde die Bodenplatte versiegelt und damit das Problem gelöst. Damit kann die Kirchengemeinde den nächsten Schritt gehen: Die alte Heizungsanlage soll durch eine neue ersetzt werden. Statt auf Öl setzt die Kirchengemeinde künftig auf Gas. „Wir hätten gerne eine Hybridheizung gehabt“, sagt Wilfried Löwen. Doch das ist in der Kirche nicht möglich. Deshalb haben sich die Verantwortlichen für Gas entschieden.

Während die Erneuerungen der Heizungsanlage in der Christuskirche und der Fäkalienhebeanlage in der Altenberger Friedenskirche geplant waren, kamen die Kosten von rund 25 000 Euro für die Behebung des Feuchtigkeitsproblems für die Kirchengemeinde überraschend. „Aber das musste gemacht werden“, sagt Löwen. Ansonsten hätten das Mauerwerk und das Fundament irreparable Schäden erleiden können. Mit der Sanierung sollte sich das Problem erst mal erledigt haben. Dennoch: „Dieses Jahr ist ein sehr teures für die Gemeinde“, sagt Löwen.

Für ein weiteres Projekt hat sie immerhin schon 1300 Euro an Spenden eingesammelt: Die Bänke auf dem Friedhof ebenso wie das große Kreuz sind morsch und müssen ausgetauscht werden. Neue Holzbänke zu beschaffen, sei kein großes Problem, anders sieht es bei dem Kreuz aus. „Es ist schwierig, an Eichenbalken zu kommen, die vier Meter lang sind oder noch länger“, sagt Löwen. Die Kirchengemeinde hat aber jemanden beauftragt, der sich auf die Suche begeben und wohl auch ein derartiges Holzstück gefunden hat. Daraus soll das Kreuz angefertigt werden.

Stuhlordnung auflockern

Wenn künftig wieder Gläubige zu Gottesdiensten in die Christuskirche kommen, werden ihnen vielleicht nicht die Sanierungsarbeiten oder die neue Heizungsanlage auffallen, sondern ein kleineres, aber sichtbares Projekt, an dem das Presbyterium arbeitet. „Wir wollen möglicherweise die Stuhlordnung auflockern“, sagt Löwen. Derzeit finden 180 Besucherinnen und Besucher Platz. Die Stühle sind rechts und links eines Mittelgangs angeordnet. In Zukunft könnte es vielleicht ein Halbkreis sein. Die Mitglieder des Presbyteriums wollen zusammenkommen, wenn in der Kirche alles fertig ist und über die Stuhlordnung sprechen. „Jeder kann seine Ideen einbringen, wie wir das Ganze aufhübschen können“, sagt Wilfried Löwen.