Waschtische für Flüchtlingslager

Es war ein Gemeinschaftsprojekt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen, entstanden mitten in der Corona-Krise: Im vergangenen Jahr hat die Nordwalder Firma Laubinger + Rickmann einen mobilen Waschtisch entwickelt. Viele Medien berichteten, bei einer Pressekonferenz stand ein Prototyp neben der nordrhein-westfälischen Schulministerin Yvonne Gebauer, von Handwerkskammer und IHK gab es positive Rückmeldungen. Aber: „Die Nachfrage war dann doch nicht so da“, sagt Dagmar Müller, die Assistentin der Geschäftsführung und im Projektmanagement tätig ist. Deshalb hat Laubinger + Rickmann die übrigen Waschtische jetzt an das Flüchtlingslager auf Lesbos gespendet.

Seit vergangener Woche ist ein Lkw voll mit Waschtischen auf dem Weg nach Griechenland. Aber noch mal zurück zum Anfang. Die erste Welle der Corona-Pandemie hatte das Land im Griff. „Es zeichnete sich ab, dass es ein kleines Loch gibt“, erinnert sich Müller. Ein paar Kundinnen und Kunden hatten ihre Aufträge verschoben, andere ihre gestoppt. „Wir haben überlegt, was können wir denn tun?“

Alltagsgeschäft zieht wieder an

Die Beschäftigten sofort in Kurzarbeit zu schicken, sollte keine Option sein. Stattdessen wurden von Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen von Elektro über Service bis Montage 100 Waschtische gebaut. Kollegen, die sonst den ganzen Tag im Büro am PC sitzen, arbeiteten an dem Waschtisch, sagt Dagmar Müller.

Doch schon nach wenigen Wochen sei zu spüren gewesen, dass trotz Corona das Geschäft für das Unternehmen relativ normal weitergeht. Das Alltagsgeschäft mit den hochautomatisierten, computergesteuerten Maschinen für die Automobilbranche, die Luft- und Raumfahrt rückte wieder in den Vordergrund, die Waschtische in den Hintergrund. Werbung machte Laubinger + Rickmann dafür nicht mehr. „Wir haben das nicht forciert“, sagt Müller.

„ Mir selbst war es sehr wichtig, dass sie dorthin gespendet werden, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Mir selbst war es sehr wichtig, dass sie dorthin gespendet werden, wo sie am nötigsten gebraucht werden. “ Dagmar Müller

Nach vielen Monaten kam im Unternehmen jetzt die Frage auf, was mit den übrigen Waschtischen geschehen soll. Inhaber Thomas Thiemann entschied, dass sie gespendet werden. „Mir selbst war es sehr wichtig, dass sie dorthin gespendet werden, wo sie am nötigsten gebraucht werden“, sagt Müller, die Kontakt zu Ärzte ohne Grenzen und ähnlichen Hilfsorganisationen suchte. Schnell stellte sich aber heraus, dass der Transport nicht so einfach ist. Dann stieß Müller auf die Caritas Essen, die öfter Hilfslieferungen nach Lesbos schickt.

Die Caritas vermittelte Kontakt zur „LeaveNoOneBehind“-Organisation, die in dem Flüchtlingslager hilft. Ein Student aus Deutschland, der bereits seit zwei Jahren vor Ort sei, habe die Situation geschildert, erzählt Müller. Für rund 7000 Bewohner stünden nur 350 Dixie-Klos und zwischen 28 und 40 Duschen bereit. Die Waschtische sollen nun an große Wassertanks angeschlossen werden und die sanitäre Situation verbessern. „Dort sind sie wirklich an der richtigen Stelle“, sagt Dagmar Müller über die 60 Waschtische, die derzeit auf dem Weg nach Lesbos sind.

Eimermacher spendet Desinfektionsseife

Die Lieferung aus Nordwalde enthält auch noch 120 Flaschen Desinfektionsseife, die von Eimermacher gespendet worden sind. Müller hatte bei dem Unternehmen angerufen, nachgefragt und „ohne zu zögern“ eine Zusage erhalten.