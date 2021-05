Der Verkehrsdienst sowie die Wachen der Kreispolizeibehörde Steinfurt haben in einer gemeinsamen Aktion am Sonntag Motorräder kontrolliert. Dazu positionierten sich die Beamten an zwei bekannten Bikerstrecken: zwischen Metelen und Ochtrup sowie in Nordwalde im Scheddebrock.

„An diesen Strecken kommt es immer wieder zu Beschwerden, weil Motorräder teils zu schnell und/oder zu laut unterwegs sind“, teilt die Polizei mit. Daher lag das Hauptaugenmerk bei dieser Kontrollaktion auf den technischen Zuständen der Maschinen. Außerdem wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Bilanz der Aktion: Fünf Kradfahrer erhielten Verwarngelder wegen technischer Mängel, fünf weitere wegen zu schnellen Fahrens. Es wurden drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben, da aufgrund von Mängeln die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden drei weitere Anzeigen geschrieben und sieben Kontrollberichte gefertigt.

„ Ich habe meinem Schrauber gesagt, dass er das Motorrad lauter machen soll, damit es sich wie ein richtiges Männermotorrad anhört. Ich habe meinem Schrauber gesagt, dass er das Motorrad lauter machen soll, damit es sich wie ein richtiges Männermotorrad anhört. “ Kontrollierter Motorradfahrer

Im Scheddenbrock, dem ersten Kontrollort des Tages, fielen zwei Motorräder mit kritischen technischen Veränderungen auf. Bei einem waren die originalen Brems- und Kupplungshebel gegen unzulässige Varianten ausgetauscht worden. Die nachgerüsteten Hebel wiesen keine erforderlichen Prüfzeichen auf. Sie werden über Verkaufsplattformen für wenig Geld angeboten. Der Anbau derartiger Hebel führt zur Verkehrsunsicherheit des Motorrades. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Kauf von Zubehörteilen zwingend auf erforderliche Prüfzeichen zu achten ist. Bei einem anderen, hochmotorisierten Motorrad war eine unzulässige vordere Bremsscheibe verbaut worden. Beiden Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Manipulierter Auspuff

Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich Ochtrup fiel ein Motorrad auf, bei dem die Auspuffanlage manipuliert worden war. Der Fahrer gab an, dass er den sogenannten „DB-Eater“ (“Dezibel-Eater“) hat ausbauen lassen. „Ich habe meinem Schrauber gesagt, dass er das Motorrad lauter machen soll, damit es sich wie ein richtiges Männermotorrad anhört“, gab der Fahrer gegenüber den Beamten unumwunden zu. Den zudem noch abgesägten „Eater“ hatte er einfach unter seiner Sitzbank verstaut.

Durch den Ausbau des „DB-Eaters“ oder auch „DB-Killers“ wird regelmäßig das Abgas- und Geräuschverhalten negativ beeinflusst, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt. Dieser Biker durfte seine Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen.

Auch künftig müssen sich Motorradfahrer in Kreis Steinfurt regelmäßig auf derartige Kontrollen einstellen, so die Polizei weiter. Denn wer unrechtmäßige technische Manipulationen am Motorrad vornimmt, gefährde die Sicherheit im Straßenverkehr. Wer rast oder den Motor zu laut röhren lässt, riskiere, dass einzelne Motorradstrecken gesperrt werden.