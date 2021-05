Die Familie steht an erster Stelle

Wenn Maria Stücker sieht, wie ihre kleine Urenkelin Pia gewickelt wird, muss sie schmunzeln. „Ach, was hatte ich im Gegensatz dazu damals immer eine Wäsche“, erinnert sich die 81-Jährige noch sehr gut daran, als ihre Kinder klein waren.

Von Stoffwindeln und Wäscheleinen in der Wohnküche

Anfang der 60er Jahre war das. Damals gab es noch keine Einweg-Windeln, da mussten jene aus Stoff herhalten. Das Ergebnis: jede Menge Schmutzwäsche. Die wurde in einem großen Topf auf dem Kohleherd gekocht. „Eine Waschmaschine hatten wir ja noch nicht“, erzählt Maria Stücker. Am schwierigsten sei es aber gewesen, die Windeln nach dem Waschen zu trocknen. Kreuz und quer spannten sich die Wäscheleinen an Wintertagen durch die Wohnküche, dem einzigen beheizten Raum im Haus.

Bei der Frau ihres Enkels Jan, Anna-Lena Stücker, ist das heute natürlich anders. Die kleine Pia liegt auf ihrer Decke und brabbelt fröhlich vor sich hin, während die anderen Frauen der Familie gemütlich bei einem Kaffee zusammensitzen. „Heute gibt es so viele Dinge, die das Leben leichter machen“, findet Maria Stücker. Sicher, aus ihren fünf Kindern sei trotzdem etwas geworden. Aber die Arbeit bestimmte damals einfach den Alltag. Heute könnten sich Mütter und auch Väter viel mehr ihren Kindern widmen – und die Großeltern im Übrigen auch.

Zeit nur mit Oma

Rita Stücker ist da ein gutes Beispiel. Die frischgebackene Oma übernimmt an einem Vormittag in der Woche die Betreuung ihres Enkelkindes. „Ich freue mich, dass ich mich um Pia kümmern darf“, sagt sie strahlend. Rita Stücker heiratete ihren Mann Rainer direkt im Anschluss an ihr Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Familienpflegerin. Sie wurde schon früh, mit 21 Jahren, Mutter. Ihr ältester Sohn Jan ist heute 28 und der Vater von Pia.

Die Frage, wer von ihnen die Erziehung der Kinder übernimmt, stand bei Rita und Rainer Stücker eigentlich nicht im Raum. „Wir hatten die Landwirtschaft damals im Nebenerwerb, mein Mann ging Vollzeit arbeiten und ich wollte gerne bei meinen Kindern sein“, hat die 50-Jährige ihre Entscheidung, für ihre drei Kinder zuhause zu bleiben, nie bereut. Die Regelung der Elternzeit habe es damals zwar schon gegeben, aber sie sei von Vätern kaum in Anspruch genommen worden. Die Familie stand für Rita Stücker zudem immer an erster Stelle. „Auf dem Hof gab es ja auch jede Menge zu tun“, erinnert sie sich noch gut. Als ihre Kinder schulpflichtig wurden, stieg sie beruflich wieder ein. „Da bin ich dann wieder arbeiten gegangen.“

Seit einigen Jahren bewirtschaftet die Familie den Hof wieder im Vollerwerb. Rita Stücker ist im Betrieb angestellt. „Die Arbeit macht mir Spaß“, betont sie.

Veränderte Rollen

Doch in den vergangenen Jahren haben sich die Rollen verändert. Rita Stücker und ihr Mann wollen der nächsten Generation nach und nach das Ruder im Betrieb überlassen. „So langsam findet der Wechsel statt“, berichtet Anna-Lena Stücker. Ihr Mann übernimmt nun Aufgaben, die vorher seine Mutter innehatte. Und die hat plötzlich mehr Freizeit. „Die ich gerne Pia widme“, sagt die 50-Jährige. Sie genießt die Freiheiten, die sich über die Einbindung der nächsten Generation für alle Familienmitglieder ergeben. „Jeder hat seine Rolle gefunden“, beschreibt Anna-Lena Stücker die aktuelle Situation in der Familie. Ein gute Kommunikation und gegenseitiger Respekt seien dabei der Schlüssel zum Glück.

Unterstützung durch die Familie

Sie selbst wurde vor sieben Monaten Mutter. Die 30-Jährige freut sich aber, dass sie trotz Elternzeit an zwei Vormittagen in der Woche arbeiten kann. Durch die Hilfe ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter sei das möglich. „Beide Omas wollten gerne“, freut sie sich über die familiäre Unterstützung. Pia schon so früh in eine Kita oder zu einer Tagesmutter zu bringen, sei für sie keine Alternative gewesen. Glücklicherweise habe sich ihr Arbeitgeber – die Ochtruperin ist bei einem Kreditinstitut im Firmenkundenbereich tätig – dem Homeoffice geöffnet. „Ich kann so viel von Zuhause aus machen“, beschreibt die 30-Jährige das Prinzip.

Für ihren Mann sei es mit Blick auf seine berufliche Selbstständigkeit zwar schwierig, in Elternzeit zu gehen. Aber das bedeute nicht, dass er nicht in die Erziehung und den Alltag seiner Tochter eingebunden sei. „Der Vorteil ist ja, dass er meistens zuhause ist“, sagt Anna-Lena Stücker schmunzelnd. So komme die Familie beispielsweise zum gemeinsamen Mittagessen zusammen.

Mehr Möglichkeiten für Eltern

„Ich entdecke viel von mir in dir wieder“, hat ihre Schwiegermutter festgestellt. Und manches, was heute für Eltern selbstverständlich sei, hätte sie sich auch für sich und ihren Mann gewünscht. Ihre drei Kinder waren auch viel mit ihrem Mann zusammen („So ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ja ein Paradies für Kinder“), aber es sei schon so gewesen, dass sie sich in erster Linie um die Kinder gekümmert habe – mit allem, was dazugehört. Heute hätten Paare einfach mehr Möglichkeiten.

„Ich denke, jede Zeit hat ihren Reiz“, findet ihre Schwiegertochter. Auch wenn sie froh ist, dass sich durch ihre Wohnung keine Leine mit gewaschenen Windeln spannt. Letzteres gab es bei Maria Stücker übrigens auch nur bei den drei älteren Kindern. „Bei den beiden Jüngsten hatten wir dann eine Waschmaschine“, erzählt sie lachend. Diese Jüngsten besuchten im Gegensatz zu ihren älteren Geschwistern auch einen Kindergarten. Ja, es habe sich viel getan in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Doch die Familie sei geblieben und sogar gewachsen.

Am morgigen Sonntag wird auch im Hause Stücker Muttertag gefeiert – bei drei Generationen eigentlich ein Muss. „Natürlich freue ich mich über Umarmungen oder Blumen an diesem Tag“, betont Rita Stücker. Es seien aber oft die kleinen Gesten im Alltag, die ihr als Mutter viel mehr bedeuteten.