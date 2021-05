Frischzellenkur für das Wahrzeichen

Neuer Glanz und ein frisches Konzept: So möchte Severin Romero die Felsenmühle zu neuem Leben erwecken. Die Gastronomie in der 1859 erbauten Mühle lag seit einiger Zeit brach. Nun soll dort eine „coole Eventlocation“ entstehen. Punkten möchte er vor allem mit der Lage und der Atmosphäre. Den ersten, vielleicht wichtigsten Schritt ist der Geschäftsmann bereits gegangen.

„Die Außenanlagen sind die Visitenkarte eines Gebäudes“, sagt er. Viel Zeit habe er mit der Ochtruper Fachfirma Blome investiert, um den Platz vor der Mühle herzurichten. Es habe sich gelohnt, meint Romero und verweist auf die zahlreichen Kommentare bei Facebook, die unter seinen Statusmeldungen zu lesen sind. Auch mit Spaziergängern komme er regelmäßig ins Gespräch. Sie lobten den Fortschritt.

Außenbereich ist fertig

Eine Terrasse, einen Biergarten, einen Sandkasten für die Kleinsten sowie eine neue Pflasterung, Stellflächen und Bepflanzungen zieren jetzt den Bereich vor dem Bauwerk. Vornehmlich am Wochenende, aber auch wochentags möchte Romero Gäste willkommen heißen. Sie werden aus einem mobilen Anbau mit der üblichen Getränkepalette wie Kaffee, Bier, alkoholfreien Getränken oder auch Wein versorgt. Auf die Gabel gibt es kalte und warme Snacks mit Zutaten lokaler wie regionaler Anbieter. „Man kommt hier hin, um eine schöne Zeit und Spaß zu haben, nicht um schick essen zu gehen. Es handelt sich um eine unbekümmerte und unkomplizierte Location“, umreißt der Ochtruper sein kulinarisches Konzept. An den Wochenenden plant er für die corona­freie Zeit Veranstaltungen.

Was draußen abgeschlossen ist, wird drinnen noch einige Monate in Anspruch nehmen. Die Mühle ist entkernt worden und hat neue Strom- und Wasserleitungen bekommen. „Es war eine Ruine“, sagt der Geschäftsmann. „Es ging mir erst einmal um den Erhalt eines Ochtruper Wahrzeichens.“ Auch die Bausub­stanz musste gesichert werden. Sein Ziel sei, Modernes mit Antikem und Historischem zu verbinden.

„ Meine Aufgabe ist es, das Image der Felsenmühle aufzubrechen. Seit 25 Jahren wurde sie mit dem Bikertreff verbunden. Meine Aufgabe ist es, das Image der Felsenmühle aufzubrechen. Seit 25 Jahren wurde sie mit dem Bikertreff verbunden. “ Severin Romero

Die Fassade hat eine Sandstrahlkur bekommen, die ihr sichtlich gutgetan hat. Das grünlich-braune Kleid ist abgelegt und die Mühle erstrahlt dafür in ihrem ursprünglichen, gelblichen Glanz. „Allein das war Motivation genug gewesen, um weiterzumachen“, sagt Romero. Innen finden die Besucher ähnliche Elemente wieder vor. Der Putz und die Trockenbauplatten sind von den Wänden entfernt und der dadurch wieder sichtbar gewordene Sandstein hergerichtet worden. Küche, WC-Anlagen, Böden – alles wird neu gemacht.

Erweiterte Zielgruppe

„Meine Aufgabe ist es, das Image der Felsenmühle aufzubrechen. Seit 25 Jahren wurde sie mit dem Bikertreff verbunden“, führt der Ochtruper aus. Natürlich seien die Motorradfahrer weiterhin willkommen, aber es solle eben eine Eventlocation für alle Ochtruper werden: „Ich muss die Leute abholen.“ Als Zielgruppen nennt Romero zunächst Biker, Radfahrer, Oldtimerfahrer und Spaziergänger. Später, ab Herbst oder Winter, kommt der Innenbereich dazu. Der Mühlensaal als Partyraum im ersten Stock wird reaktiviert. Dazu soll es die Möglichkeit geben, in einem Trauzimmer in der Mühle zu heiraten.

„ Wir sind auf jeden Fall startklar! Wir sind auf jeden Fall startklar! “ Severin Romero

Zwischendurch gab es für Passanten und Motorradfahrer die Möglichkeit, einen Kaffee zum Mitnehmen abzuholen. Der echte Startschuss musste einige Male nach hinten verschoben werden. „Corona hat uns so gesehen in die Karten gespielt, da wir nicht den Druck hatten, fertigzuwerden“, sagt Romero. Doch bald soll der große Tag kommen. Öffnen wird die Felsenmühle an fünf bis sechs Tagen pro Woche – sobald es die Schutzverordnung zulässt, sagt Romero: „Wir sind auf jeden Fall startklar.“