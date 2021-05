Wie erleben Sie die Coronazeit?

Veronika und Christian Mensing: In dieser inzwischen über ein Jahr andauernden Pandemie haben wir viel Zeit mit unseren Familien verbracht und diese auch genossen. Während der zwischenzeitlichen Lockerungen im vergangenen Jahr konnte man kleine Zusammenkünfte wieder erleben, die ein wenig an die Zeit vor der Pandemie erinnert haben. Wir hoffen, dass das in naher Zukunft wieder der Fall sein wird.

Wie hätten Sie das Wochenende (Schützenfest) normalerweise verbracht?

Mensing: Feiern, feiern, feiern. Das Schützenfest wäre vor einigen Wochen mit Vogelbesichtigung und Fahne wegbringen gestartet und wäre dann durch den Königsschuss in eine neue Regentschaft durch unsere Nachfolge geendet. Jeden Schritt dorthin hätten wir gerne in vollen Zügen genossen.

Wann war für Sie klar, dass das mit den Schützenfesten in diesem Jahr nichts mehr wird?

Mensing: Durch die Mutationen, die Infektionszahlen und das achso hohe Impftempo war uns schnell klar, dass es auch dieses Jahr kein Schützenfest in unserem Verein geben würde.

Jetzt werden Sie zwei Jahre länger den Verein regieren. Wie finden Sie das?

Mensing: Wir können sehr gut damit leben, hätten aber lieber Schützenfest gefeiert und ein neues Königspaar bejubelt.

Müssen Sie sich für die neue Saison neu einkleiden oder sonstige Vorkehrungen treffen?

Mensing: Der Ablauf einer Regentschaft ist in unserem Schützenverein festgeschrieben. Sonstige Vorkehrungen fallen nicht an, da alles nur um zwei Jahre verschoben ist.

Wie verbringen Sie das ausgefallene Schützenfest-Wochenende?

Mensing: Durch die aktuell noch hohen Infektionszahlen ist es leider nicht möglich, sich mit der Schützenfamilie zu treffen. Wir werden aber zumindest das Haus beflaggen, um so ein sichtbares Zeichen für unser Schützenfest zu setzen.

Privileg für die Majestäten: Platz für drei Sätze an das Schützenfest-Volk!

Mensing: Wir wünschen unserer Schützenfamilie alles Gute und Gesundheit. Weiterhin hoffen wir, dass wir uns bald wieder ohne Einschränkungen treffen und zünftig feiern können.