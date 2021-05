Lendchen im Blätterteig und knackiger Spargelsalat

In der Restaurantküche des Hotels Brinck­wirth findet an diesem Morgen ein Kochduett statt. Heinrich Brinckwirth und sein Sohn Pascal kreieren für die WN-Serie „In Ochtruper Töpfe geschaut“ ein Pfingstmenü. Passend zur Saison ist ein Spargelsalat als Vorspeise da genau das Richtige. Die erforderliche Menge des edlen Gemüses hat Heinrich Brinckwirth in Stücke geschnitten. Nun kocht er Salzwasser mit etwas Zucker und einem Stich Butter auf, um den Spargel circa 15 Minuten darin zu garen. „Der Spargel sollte bissfest sein. Er gart nämlich während des Abkühlens nach“, empfiehlt der Küchenchef. Mit Honigkirschtomaten, Mini-Mozzarella und Basilikum angerichtet ergeben die Spargelabschnitte ein appetitlich-buntes Farbenspiel. Vor dem Servieren beträufelt Heinrich Brinckwirth den Salat mit hauseigener Vinaigrette aus Rapsöl und Weißweinessig, die mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt wurde. Fertig ist die erfrischende Vorspeise, die obendrein schnell zubereitet ist.

Für die nächsten Menügänge benötigt das Kochduo etwas mehr Zeit. Der Senior übernimmt das Hauptgericht: Schweinemedaillons mit Spinat in Blätterteig. Und der Junior kreiert eine Crème Brûlée mit Rhabarberkompott als Dessert. Pascal Brinckwirth erzählt, dass er normalerweise in einem Steakhaus in Hannover arbeitet. „Aber seit November haben wir dort pandemiebedingt geschlossen und Kurzarbeit. Da bin ich froh, dass ich mich hier einbringen kann“, bemerkt der Koch.

In der Küche des Restaurants Brinckwirth indes wird jeden Tag gekocht. „Während des Lockdowns bieten wir täglich Essen für Selbstabholer an. Ein wechselndes Tagesgericht und eine kleine Karte mit Standardgerichten. Das wird gut angenommen. Man muss sich etwas einfallen lassen, um in diesen Zeiten über die Runden zu kommen“, berichtet Heinrich Brinck­wirth, während er die Schweinemedaillons in einer Pfanne von beiden Seiten anbrät. Den Bratensatz nutzt er anschließend, um darin eine zerhackte Zwiebel zu schmoren. Nun noch den Spinat einige Minuten dünsten lassen. Danach schneidet der Küchenchef eine Blätterteigplatte in gleich große Teile. Zuerst gibt er eine Masse aus frischen Champignons auf den Teig, die er bereits vorbereitet hatte. Darauf platziert er die Medaillons und bedeckt sie reichlich mit dem Spinat. „Jetzt noch die Ränder mit Eigelb bepinseln, damit sie haften. Dann klappe ich den Teig übereinander, ritze die Ränder mit einer Gabel ein und bestreiche die Oberfläche mit Eigelb“, beschreibt er den weiteren Vorgang und schiebt das Gericht in den vorgeheizten Backofen, wo es circa eine halbe Stunde garen muss.

Pascal Brinckwirth hat für das Dessert Eigelb mit Zucker zu einer cremigen Masse aufgeschlagen. Auf der Oberfläche hat sich etwas Schaum gebildet, den der Koch entfernt. „Das ist wichtig, damit das Dessert gelingt. Wenn man die Eimasse aber ein paar Stunden stehen lässt, löst sich der Schaum von allein“, erklärt er. Als nächstes gießt er unter ständigem Rühren die erhitzte Mischung aus Milch, Sahne, Vanillemark und einer Prise Salz in die Eimasse. In feuerfeste Schalen schichtet er zuerst das Rhabarberkompott und dann die Crème Brûlée. Jetzt ab in den Backofen, wo das Dessert bei 90 Grad Umluft eine Stunde stocken muss.

Während Hauptgericht und Dessert im Ofen ihrer Vollendung entgegen garen, bereitet Heinrich Brinck­wirth für das Hauptgericht noch eine Tomatensauce zu. Dazu schwitzt er eine feingehackte Zwiebel und eine Knoblauchzehe an, fügt eine Dose Tomatenstücke sowie etwas Pfeffer und Salz hinzu, lässt die Masse einige Minuten köcheln und schmeckt sie mit Bratenfond ab. „Das verleiht der Speise die Würze“, sagt er. Bratenfond stellt der Gastronom auf Vorrat selber her. „Ich brate Fleischknochen scharf an, gebe reichlich Gemüse hinzu, lasse es einkochen und lösche es mit Rotwein ab“; verrät er und hat noch einen Tipp auf Lager. „Füllen Sie den Fond in ein Eiswürfelfach und frieren ihn ein. Dann haben Sie bei Bedarf immer die passenden Portionen zur Hand.“

Pascal Brinckwirth hat derweil die beiden Backöfen samt Inhalt im Blick. Die Medaillons im Blätterteig sind inzwischen gar. Das Dessert braucht noch eine Weile. Es wird später mit braunem Zucker bestreut und gratiniert. Pascal Brinckwirth macht das mit einem Bunsenbrenner. „Geht aber auch im Backofen auf Grillfunktion“, sagt er. Zum Schluss richten die Kochprofis ihr Pfingstmenü auf Tellern an. „Jetzt wird aber erst einmal probiert“, meinen sie lachend. „Hmm, schmeckt ausgezeichnet. Ein echter Gaumenschmaus“, lautet das Urteil der Berichterstatterin.