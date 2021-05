Laurenz-Erbe erhalten

Im östlichen Bereich der Gronauer Straße hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten baulich viel getan. Vom Verschwinden der Tankstelle, über den Bau der Stadthalle 1989/90 und den Abriss des Hotels zur Post samt Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in den 90er-Jahren bis hin zur kürzlich abgeschlossenen Errichtung eines Mehrparteienhauses: Das Straßenbild hat sich deutlich verändert. Die Geschichte des Hauses Nummer 12 geht in das 19. Jahrhundert zurück, jene des Grundstücks noch weiter.

In damaliger Zeit hatte die Firma der Gebrüder Laurenz auf dem Stadtgebiet für ihre Mitarbeiter zahlreiche Wohngebäude errichtet. An der Laurenzstraße stehen heute noch die kleinsten Wohnungen, die den einfachen Arbeitern vorbehalten waren. Je größer das Gebäude, umso höher war die Stellung des Bewohners in der Textilfirma.

Bebauung im Wandel der Zeit 1/13 Im Auftrag der Gebrüder Laurenz wurde für dem damaligen Prokuristen Bernhard Kauling 1893/94 dieses Haus an der Gronauer Straße gebaut. Foto: Hilger Architekten

An der Gronauer Straße 12 ist ein Elf-Parteien-Haus entstanden. Foto: Alex Piccin

Der Bereich Gronauer Straße 4 bis 10 um 1937 Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Gronauer Straße 2 bis 12 in Ochtrup Foto: Alex Piccin

Hotel zur Post Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Abriss des Hotels zur Post an der Gronauer Straße in Ochtrup im November 1996 Foto: Alex Piccin

Ein Entwurf zu einem Wohnhaus für Bernhard Kauling, März 1893. Foto: Archiv Hilger

Vor dem Abriss sind die alten Fliesen gerettet worden. Foto: Hilger Architekten

Sie sind im neuen Gebäude wieder eingebaut worden. Foto: Hilger Architekten

Das Fliesenmuster und das Blau haben die Architekten an der Fassade aufgenommen. Foto: Heine Warnecke Design

Tiemo Hilger und Maike Donnay haben die alten Fliesen ausgebaut. Foto: Hilger Architekten

Villa Krebs Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Der Bereich Gronauer Straße 10 bis 12 um 1980 Foto: Stadtarchiv Ochtrup

An der Oster 219 sollte ein Wohnhaus für Bernhard Kauling entstehen. Oster? Richtig. Erst ab 1937 hieß der Verkehrsweg Gronauer Straße – zunächst Nummer 10. Mit dem Bau der Stadthalle änderte sich die aktuelle Nummerierung auf 12. Kauling wurde am 27. Juli 1855 in Neuenkirchen geboren, machte vermutlich eine Lehre im väterlichen Betrieb als Kaufmann und trat 1877 eine Stelle bei Laurenz an. 20 Jahre später war er in die Position eines Prokuristen aufgestiegen und gehörte damit zum Kreis der „Fabrikbeamten“, also der Leitenden Angestellten. Kauling war Mitglied im Bürgerverein „Gesellschaft Erholung“, der seit 1877 im gesellschaftlichen Leben der gehobenen Bevölkerungskreise in Och­trup eine bedeutende Rolle einnahm.

Gehobener Standard

1894 zog der Prokurist mit seiner Familie in das neue villenähnliche und komfortable Haus. Es verfügte über eine Veranda, einen Salon, ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, fünf Kellerräume und diverse Zimmer im ersten Geschoss. 1919 starb Kauling, ein Jahr später seine Frau Caroline, geborene Schräder. Haus und Grundbesitz gingen an seinen Schwiegersohn Franz-Josef Hagemann über, der 1918 Bernhard Kaulings Tochter Elisabeth geehelicht hatte.

Von 1946 bis 1952 bewohnte eine fünfköpfige Flüchtlingsfamilie aus Schlesien das Hagemann‘sche Haus. Die beiden Söhne der Hagemanns verließen im Laufe der 50er-Jahre Ochtrup, und der Schneider Arnold Böving lebte fortan dort mit seiner Familie. Die älteste Tochter, Ursela Hübner, die 2017 verstarb, war die letzte Bewohnerin des Hauses. Zwei Jahre später wurde das Gebäude abgerissen, um einem Mehrparteienhaus mit elf Wohneinheiten Platz zu machen. Einzelne Elemente, wie die charakteristischen Fliesen, sind in den Neubau übernommen worden.

Villa Krebs mit großem Park

Im nahen Umkreis gab es weitere Prachtbauten. Inmitten eines riesigen Parks lag etwa die herrschaftliche Villa Bernhard Laurenz‘, im Volksmund auch als „Villa Krebs“ (nach dem Schwiegersohn und späteren Eigentümer Josef Krebs benannt) bekannt, die vermutlich 1890 erbaut wurde. „Das Villengebäude, das nach Kriegsende von der britischen Militärregierung beschlagnahmt worden war, wurde ab Juli 1946 vom Eigentümer der Pfarrcaritas als Seniorenheim für die Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen zur Verfügung gestellt“, berichtet Stadtarchivarin Karin Schlesiger. Das Heim hatte 40 Betten und wurde von Marienschwestern aus Breslau betreut. Nach Auflösung der Einrichtung wurde die Villa 1969 abgerissen.