Mit Geduld und Ehrgeiz

Eigentlich hatte Franz-Josef Henrichmann vor, einen ganz anderen beruflichen Weg zu beschreiten. Nach seiner Kfz-Schlosser-Ausbildung machte er nämlich mutig den Schritt in Richtung Maschinenbau-Ingenieur, legte erfolgreich seinen Abschluss hin, durfte den Titel führen – und arbeitete dann doch nicht in diesem Metier.

Ein vierjähriger Dreikäsehoch hinterm Steuer

Sein Vater Josef Henrichmann, der am Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde, betrieb da schon an der Laurenzstraße zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Autowerkstatt mit „Shell-Fahrzeugpflege“ und „Opel-Dienst“. Seit 1929 widmete er sich zudem der Ausbildung von Fahrschülern. „Zu der Zeit waren das tatsächlich in erster Linie Männer, hat mir mein Vater erzählt“, blickt Franz-Josef Henrichmann mit seiner Frau Elisabeth zurück. So zwischen 1950 bis Mitte der Siebziger-Jahre hätten sich dann auch verstärkt Frauen ans Ausbildungsheftchen, an Fragebögen und an die Lenkräder gewagt. „Da gab es regelrecht einen Nachholbedarf auf weiblicher Seite“, erinnert sich Franz-Josef Henrichmann.

„Vaters erster Fahrschulwagen war übrigens ein Brennabor. Diese Autos hatten mitunter noch das Reserverad an der Wagenseite montiert. Der wurde dann von einem Opel 1,3 Liter abgelöst“, erinnert sich der 80-Jährige. „Da gibt es noch ein Foto von mir, als ich als gut vierjähriger Dreikäsehoch am Steuerrad sitze, lässig den Arm auf das geöffnete Beifahrerfenster gelegt habe und unser damaliger holländischer Mitarbeiter Gambrinus, von dem ich nur noch diesen Namen weiß, mich auf den Schoß nehmen musste, damit ich überhaupt ans Lenkrad kam“, schmunzelt der ehemalige Fahrschulbesitzer.

Und natürlich erinnert er sich noch an die Ford-Modelle mit den Typenbezeichnungen „12 M“, „15 M“ und „20 M“ und auch daran, dass man nicht an dem legendären VW-Käfer vorbeigekommen sei. Dass die Berufswelt von Franz-Josef Henrichmann in aller Regel auf dem Beifahrersitz stattgefunden hat, war dem tragischen Umstand geschuldet, dass sein älterer Bruder „nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen ist“. Noch heute lässt diese einfache, aber eben auch dramatische Umschreibung des Leids erschaudern.

Wie der Vater so der Sohn

Trotz alledem: „Eigentlich habe ich dann nicht gezaudert, als ich 1965 dann doch in die Fußstapfen meines Vaters getreten bin“, erzählte er und blättert in dem kleinen „Lehrbuch für Kraftfahrer“, das man seinerzeit für 1,50 Reichsmark erstehen konnte. „Wir haben auch die Ausbildung auf dem Motorrad angeboten und sind immer mit der Zeit gegangen“, erzählt Franz-Josef Henrichmann. Irgendwann seien die Fragebögen für die theoretische Prüfung, die Sicherheitsgurte (anfangs nur auf der Fahrerseite) und die Helmpflicht aufgekommen.

Angst habe er eigentlich nie gehabt, betont der Ochtruper, wiewohl jemand auch mal versucht habe, das Fahrschulauto vor einen Baum zu setzen. „Aber da habe ich ihn dann doch von abhalten können“, erzählt der versierte Fahrlehrer mit über 50 Jahren Berufserfahrung, der seit einigen Jahren in die Rentnerposition eingeparkt hat.

Jeden durch die Prüfung bringen

„Das Wichtigste für einen Fahrlehrer ist meiner Meinung nach Geduld und vorsichtige Menschenführung, die ich mir im Laufe der Zeit angeeignet habe. Mein Ehrgeiz war immer, möglichst jeden durch die Fahrprüfung zu bringen, was mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist“, schaut er allemal zufrieden zurück.

„Aber da war auch diese Selbstständigkeit, die Konkurrenzsituation und mitunter auch die Preistreiberei“, erwähnt seine Frau Elisabeth durchaus nachdenklich, die auch die verrückten Arbeitszeiten nicht vergessen hat. „Lange Jahre haben Papa und Mama dem Nachwuchs den Führerschein finanziert. Als dann die jungen Leute zum Führerschein eigene finanzielle Beiträge leisten mussten, entschied für viele eben nur noch der Preis.“

Trotzdem habe sein Bestreben, mit qualitativ guter Dienstleistung zu punkten. Sein guter Leumund bei der Ochtruper Bevölkerung und vor allem bei den Führerscheinwilligen habe ebenso immer geholfen. Er bot auch die Ausbildung für Gehörlose an und sorgte schon früh für Theoriefragebögen in beispielsweise italienischer und spanischer Sprache. „Ich habe meinen Beruf immer gerne gemacht und mich eben auch an die Ratschläge meines Vaters erinnert. Der hat mir eingeschärft, dass ich besonders die Prüfer im Auge behalten und die bei ihrem Ehrgeiz packen müsste. Denen habe ich dann schon mal den verzweifelten Fahrlehrer vorgespielt, dem die fehlenden Einparkkünste seiner Schülerin vermeintlich den Schweiß auf die Stirn treiben. Und dann hat der Herr auf der Rückbank mich getröstet und die Schülerin ganz jovial mit kleinen Hinweisen sauber beim Einparken unterstützt und ihr anschließend den ‚Lappen‘ überreicht. War doch eine prima Finte.“