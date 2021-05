Pfarrzentrum nimmt Gestalt an

Ochtrup -

Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass Pfarrer Stefan Hörstrup an dieser Stelle zuletzt über die Planungen zum neuen Pfarrzentrum der Kirchengemeinde St. Lambertus berichtete. Doch nun gibt es Neuigkeiten. Der geplante Neubau an der Ecke Ostwall/Kolpingstraße nimmt Gestalt an.