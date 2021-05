Start frei in die Saison

Aktuell ist das Bergfreibad nur für drei Schwimmkurse pro Tag und den Schulsport geöffnet. „Beides wird sehr gut angenommen. Besonders die Schülerinnen und Schüler sind froh über die Bewegung“, berichtet Stadtwerkeleiter Robert Ohlemüller im Gespräch mit dieser Zeitung. Schon bald jedoch dürfte das Freibad vollständig öffnen.

Die neue Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass ein Badebetrieb für alle ab einer dauerhaften Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern möglich ist. Sollte sich der positive Trend bei der Kreis-Inzidenz weiter fortsetzen, wird das Freibad am Mittwoch (2. Juni) ab 6 Uhr seine Tore öffnen. „Der Kreis Steinfurt hat das vorgelegte Hygienekonzept entsprechend geprüft und freigegeben“, so Ohlemüller.

Keine Paypal-Zahlung möglich

Die Stadtwerke setzen dabei auf das im vergangenen Jahr bewährte Konzept des Buchungssystems, haben aber einige Änderungen hinzugefügt. So wird es möglich sein, in einem Benutzerkonto gebuchte Termine wieder zu stornieren und so anderen Personen die Möglichkeit eröffnen, nachzurücken. Im vergangenen Jahr sei es öfter vorgekommen, dass Terminfenster „auf Vorrat oder zur Sicherheit“ gebucht worden sind, ohne dass sie tatsächlich wahrgenommen wurden – ärgerlich für jene, die keine Zeiten bekommen haben.

Eine Zahlung per Lastschrift ist möglich, via Paypal beispielsweise allerdings nicht. Dies sei für öffentliche Einrichtungen nicht erlaubt, erklärt Tobias Klingebiel von den Stadtwerken. Am Dienstag (1. Juni) wird das Buchungsportal freigeschaltet. Der Badeintritt bleibt unverändert bei einem Einzeleintritt von zwei Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder.

Benutzerkonto

Die grundsätzlichen Regelungen im Überblick:

Zutritt zum Bad nur nach vorheriger

Online-Registrierung

und einem aktuellen Corona-Test (maximal 48 Stunden alt). Die Testregel entfällt bei vollständig geimpften und genesene Personen. Ein entsprechender Nachweis muss gemeinsam mit dem Personalausweis vorgelegt werden.

Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln mit einer Maskenpflicht bis zur Umkleide.

Wo möglich, werden zur Verminderung der Kontakte „Einbahnstraßenregelungen“ eingerichtet.

Die Badezeiten sind wie im vergangenen Jahr in Zwei-Stunden-Fenster unterteilt und ausschließlich online Buchbar. In den Badepausen finden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen statt.

Die Badezeiten sind montags bis freitags von 6 bis 8 Uhr, 15 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 7 bis 9 Uhr, 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Montags bis freitags findet ab 8 Uhr Schulschwimmen statt – daher ist das Freibad in dieser Zeit für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Pro Schicht sind 120 Badegäste zugelassen. Je nach gültiger Schutzverordnung werden die Modalitäten angepasst.