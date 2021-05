1000 Kilometer längst geknackt

Zum Endspurt des Stadtradelns wird Stadtradeln-Star Renate Duesmann nochmal kräftig in die Pedalen treten. Zwar hat sie ihre selbstgesteckte Zielmarke von 1000 Kilometer in drei Wochen längst überschritten. Aber das ist für die Och­truperin kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.

Drei Wochen kein Auto betreten. Auch nicht als Beifahrerin – das war die Bedingung eines Stadtradelstars. Für Renate Duesmann kein Problem. Sie steigt ohnehin lieber aufs Fahrrad als ins Auto. „Als ich noch berufstätig war, bin ich immer mit dem Fahrrad nach Heek zur Schule gefahren, sofern das Wetter gut war“, erinnert sich die pensionierte Lehrerin.

Wetter ist kein Hindernis

Das Stadtradeln ging in diesem Jahr allerdings mit viel Regen, Wind und kühlen Temperaturen einher. Doch für derartige Wetterbedingungen ist eine passionierte Radfahrerin ausgerüstet. „Ich fahre auch bei Regen mit dem Fahrrad einkaufen. Wasserdichte Fahrradtaschen und gute Regenkleidung machen das möglich“, erzählt die Ochtruperin. Nur ein einziges Mal hätte sie während dieser drei Wochen lieber das Auto genommen.

„Ich hatte in Steinfurt einen Arzttermin und es regnete in Strömen. Einen Moment habe ich sogar überlegt, mit der Bahn zu fahren. Denn öffentliche Verkehrsmittel sind ja erlaubt“, berichtet die 67-Jährige. Den Gedanken an die Bahnfahrt warf sie jedoch schnell über Bord und entschied sich fürs „Regenradeln“ in die Kreisstadt.

Motivation für Kinder

Viele Radtouren hat Renate Duesmann auch mit ihrer Familie unternommen. Ihre drei Enkelkinder begeisterte sie ebenfalls fürs Radfahren. Besonders viel Spaß hätten die Kinder bei der Aa-Vechte-Tour gehabt. Da galt es, im Rahmen eines Gewinnspiels an verschiedenen Stellen Stempel zu sammeln. „Eine tolle Motivation zum Radfahren. In Steinfurt haben sie den ersten Stempel abgeholt, in Metelen in der Eisdiele den nächsten. Ein Eis habe ich ihnen natürlich auch spendiert“, erinnert sich die Ochtruperin an die 74 Kilometer lange Tour.

Das Radfahren, schwärmt sie, spreche alle Sinne an und öffne die Augen für die Schönheiten der Natur. Störche, Fasane und Rehe hätten des Öfteren ihre Wege gekreuzt. „Im Tütenvenn in Ochtrup“, erzählt sie, „ haben wir sogar den Brachvogel gehört. Das hat Seltenheitswert, denn er zählt zu den bedrohten Vogelarten.“ In einem wöchentlichen Blog hat Renate Duesmann ihre Erfahrungen dokumentiert und mit Fotos untermalt.

Zwischenstand Am 2. Juni (Mittwoch) ist der letzte Tag des dreiwöchigen Stadtradelns. Die Ochtruper Teams und Einzelpersonen haben schon rund 120 000 Kilometer zurückgelegt. Das Team der Von-Galen-Grundschule hat mit aktuell mehr als 18 000 Kilometern in der Töpferstadt die Nase vorn. ...

Inzwischen kennt sie alle Strecken der näheren und weiteren Umgebung von Ochtrup. Sie hat Sehenswürdigkeiten wie Burgen und Schlösser angefahren und viele liebevoll gestaltete Sitzgruppen, Rastplätze und Wetterhäuschen entdeckt. Die Radwege im Kreis Steinfurt, hat sie festgestellt, seien bis auf einige Schotterwegstrecken größtenteils gut befahrbar.

Seit dem Start des Stadtradelns am Christi-Himmelfahrtstag hat Renate Duesmann mit ihrem Fahrrad ohne Elektroantrieb 1410 Kilometer zurückgelegt (Stand Sonntagmorgen). Damit liegt sie bundesweit auf den vorderen Plätzen der Stadtradelstars. „Das Stadtradeln verstehe ich allerdings nicht als Wettbewerb. Daher ist das Kilometer sammeln nicht mein einziges Ziel“, betont Renate Duesmann.

Auch nach drei Wochen weiterradeln

Ihr Anliegen sei es, möglichst vielen Mitmenschen das Radfahren schmackhaft zu machen. Für ihr „Böer-Team“ mobilisierte sie 37 Mitstreiter. Und die hatten bis Sonntagmorgen bereits 10 713 Kilometer zurückgelegt. „Es wäre schön, wenn viel mehr Leute darüber nachdenken würden, was man alles per Fahrrad erledigen kann, anstatt sich selbst bei kurzen Strecken gleich ins Auto zu setzen. Radfahren sollte zur dauerhaften Gewohnheit werden“, schildert sie ihre Motivation.

Die Bezeichnung „Stadtradelstar“ mag die Ochtruperin allerdings nicht so gern. „Ich bin kein Star und ich fühle mich nicht wie ein Star, nur weil ich drei Wochen ohne Auto klar komme“, meint sie und steigt lachend aufs Fahrrad.