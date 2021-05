Landesmittel für Rektoratsschule und Haus Welbergen

Als Ministerin hat man es auch nicht leicht: Ina Scharrenbach, beim Land NRW zuständig für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, war am Montag nach Ochtrup gekommen, um den Förderbescheid für die alte Rektoratsschule zu überreichen. Diesen musste sie indes gleich wieder mitnehmen.

Das lag aber nicht etwa daran, dass Bürgermeisterin Christa Lenderich und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter das Geld nicht haben wollten. Vielmehr fehlte im offiziellen Schreiben eine Seite. „Der Förderbescheid kommt dann per Post“, nahm Scharrenbach das kleine Ministeriums-Malheur beim Ortstermin mit Humor.

Denkmal mit moderner Nutzung

Die 1912 erbaute Rektoratsschule soll Teil der neuen Feuerwache werden (wir berichteten). Die Idee, ein Denkmal einer modernen Nutzung zuzuführen, die in Ochtrup durchaus kontrovers diskutiert wurde und wird, fand bei der Ministerin volle Unterstützung. Sie sprach gar von Pionierarbeit. Denn: „Ein Denkmal, das nicht genutzt wird, hat keine Zukunft.“

Für die Sanierung des Altbaus muss die Stadt Ochtrup insgesamt 1,665 Millionen Euro aufbringen. Das Land steuert aus dem Denkmalförderprogramm immerhin 140 000 Euro bei. In dem denkmalgeschützten Gebäude sollen künftig Raum für die Verwaltung und Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr wie auch Schulungsräume und Platz für die Kinder- und Jugendfeuerwehr geschaffen werden. Die neue Feuerwache werde insgesamt etwa zehn bis elf Millionen Euro kosten, führte Bürgermeisterin Christa Lenderich aus. Eine Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Die Mittel des Landes müssen bis Ende 2024 abgerufen werden.

Der Termin an der alten Rektoratsschule war für Ina Scharrenbach nicht der einzige am Montag in Ochtrup. Zuvor war sie, wie auch die Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking und Bürgermeisterin Christa Lenderich, zu Gast auf Haus Welbergen. Die Einfriedungsmauer der Wasserburg muss saniert werden. Zudem stehen Arbeiten am Giebel des Haupthauses sowie an der Treppe des Südtürmchens an. Kosten insgesamt: circa 32 000 Euro. Auch an dieser Stelle gibt es finanzielle Unterstützung. So durften sich Franz-Josef Melis und Jan Bernard van Heek von der Bertha-Jordaan-van-Heek-Stiftung über Landesmittel in Höhe von 9000 Euro freuen. Hinzu kommen weitere 5000 Euro, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beisteuert.

Fugenschaden

Aufmerksam geworden auf den Fugenschaden an der Einfriedung des Wasserschlosses seien die Verantwortlichen, als im Sommer der Wasserstand in den Gräften durch die Trockenheit abfiel. Über die Jahre seien die Fugen ausgewaschen worden. „Das war deutlich zu sehen“, erläuterte Franz-Josef Melis. Anschaulich ließ er die Geschichte von Haus Welbergen für die Ministerin Revue passieren und streute geschickt die anstehende Sanierung der Fugen des Mühlenhauses ein.

„Wir speichern das schon mal ab“, schmunzelte Christina Schulze Föcking. „Tja, mit so einem Denkmal ist man wohl nie fertig“, ergänzte Ina Scharrenbach. Die Ministerin war angetan von der Schönheit des Wasserschlosses. Besonders lobende Worte fand sie aber fauch für die deutsch-niederländische Verbundenheit, die dieses Denkmal mit sich bringe.