Ochtrup -

Die Freiwillige Feuerwehr ist am späten Montagabend zu einem Zimmerbrand in der Hinterstraße gerufen worden. Gegen 23.45 Uhr wurde sie alarmiert und traf wenig später mit einem Löschzug und 23 Einsatzkräften am Ort des Geschehens ein. In einer Wohnung war eine Matratze in Brand geraten.